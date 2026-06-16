Itali, arrestohen shtatë të dyshuar për krijimin e një celule terroriste anarkiste

İlayda Çakırtekin
16 qershor 2026•Përditësim: 16 qershor 2026
Policia italiane arrestoi sot shtatë persona të dyshuar për formimin e një celule terroriste anarkiste, sipas agjencisë së lajmeve ANSA, transmeton Anadolu.
Policia zbatoi urdhrat e paraburgimit, me pesë të dyshuar të vendosur në burg dhe dy në arrest shtëpiak, thuhet në raport.
Dy nga të dyshuarit akuzohen gjithashtu për kryerjen e një sulmi në rrjetin hekurudhor me shpejtësi të lartë midis Romës dhe Firencës më 14 shkurt, i cili shkaktoi dëme të konsiderueshme në infrastrukturë.
Autoritetet nuk kanë zbuluar detaje të mëtejshme rreth të dyshuarve.