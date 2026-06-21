Ishujt dhe gjiret përrallore të Egjeut në Turqi destinacion i preferuar për pushuesit
Rajoni, i cili tërheq vëmendjen me detin e kthjellët dhe strukturën e tij natyrore, u filmua me dron
Can Yücel
21 qershor 2026•Përditësim: 21 qershor 2026
photo: Can Yücel / AA
Izmir
Ishujt dhe gjiret që ndodhen përballë lagjes Bademli në rrethin Dikili të qytetit turk Izmir, janë ndër bukuritë natyrore që tërheqin vëmendjen e pushuesve që marrin pjesë në turet me anije gjatë sezonit veror, raporton Anadolu.
Ishulli Kalem, Ishulli Garip, Gjiri Pissa, Gjiri i Hanimit dhe pika e notit e njohur në rajon si Gjiri Akuarium, të cilat arrihen me anije që nisen nga Porti i Bademlit, tërheqin vëmendjen me detin e kthjellët dhe strukturën e tyre natyrore.
Ishulli Kalem dhe Ishulli Garip, që ndodhen përballë Bademlit, gjenden rreth 400 metra larg bregdetit. Ishujt, që dallohen me detin e tyre ngjyrë bruz dhe vijën natyrore bregdetare, konsiderohen ndër ndalesat më të vizituara të tureve ditore me anije.
Ndërsa në Ishullin Kalem ndodhet një objekt që ofron akomodim dhe shërbime plazhi, në Ishullin Garip nuk ka asnjë objekt të tillë. Me këtë veçori, Ishulli Garip spikat si një nga zonat natyrore të preferuara për vizitorët që kërkojnë një mjedis më të qetë dhe të paprekur.
Një nga gjiret e rajonit, Gjiri i Hanımit, njihet në zonë edhe si "Gjiri Kokarot". Gjiri, ku nuk ka qasje me rrugë tokësore, është ndër ndalesat që mund të arrihen vetëm nga deti.
Gjiri Pissa, i cili tërheq vëmendjen me rërën e bardhë dhe detin e kthjellët, u ofron vizitorëve një përvojë natyrore plazhi. Vizitorët që dëshirojnë të kalojnë kohë në këtë gji, ku nuk ka asnjë objekt shërbimi, i marrin me vete produktet dhe sendet e nevojshme.
Pika e notit e njohur si Gjiri Akuarium përballë Bademlit është gjithashtu një nga ndalesat e preferuara të tureve me anije. Zona, e njohur për detin e saj të tejdukshëm, tërheq interesin e vizitorëve që dëshirojnë të notojnë dhe të bëjnë zhytje me snorkel.
Ishujt dhe gjiret përballë Bademlit, që dallohen për bukuritë natyrore dhe atmosferën e qetë, janë ndër itineraret më të rëndësishme turistike të Dikilit për ata që duan të bëjnë ture detare në kontakt me natyrën gjatë muajve të verës.
Rajoni, i cili tërheq vëmendjen me detin e kthjellët dhe strukturën e tij natyrore, u filmua me dron.
Ishujt dhe gjiret përrallore të Egjeut në Turqi destinacion i preferuar për pushuesit