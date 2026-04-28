Ish-shefi i Mossadit kritikon veprimet e Izraelit: Ndihem i turpëruar që jam hebre

Mohammad Sıo
28 Prill 2026•Përditësim: 28 Prill 2026
Ish-shefi i Mossadit, Tamir Pardo kritikoi ashpër veprimet izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke i krahasuar sulmet e fundit nga pushtuesit me Holokaustin, duke thënë se ndihet "i turpëruar që është hebre", transmeton Anadolu.
Pardo dënoi dhunën në rritje nga pushtuesit izraelitë kundër palestinezëve, duke e quajtur atë kërcënim ekzistencial për shtetin, raportoi "Times of Israel".
"Nëna ime ishte një e mbijetuar e Holokaustit dhe ajo që pashë më kujtoi ngjarjet që ndodhën kundër hebrenjve në shekullin e kaluar", tha Pardo gjatë një turneu në fshatrat palestineze që janë sulmuar në muajt e fundit.
"Ajo që pashë sot më bëri të ndihem i turpëruar që jam hebre", tha ai.
Pardo i bëri komentet për "Channel 13" ndërsa vizitonte zonën së bashku me ish-zyrtarë të lartë ushtarakë, përfshirë Matan Vilnai dhe Amram Mitzna. "Ajo që pashë sot është kërcënimi ekzistencial për shtetin e Izraelit", paralajmëroi ai.
Pardo shtoi se autoritetet izraelite të zbatimit të ligjit janë të vetëdijshme për situatën, por kanë "zgjedhur ta injorojnë atë". Ai paralajmëroi se përpjekjet për të frenuar pushtuesit ekstremistë, disa prej të cilëve, sipas tij, janë të armatosur dhe kanë mbështetje politike mund të shkaktojnë konflikt të brendshëm.
"Kthimi i tyre mund të shkaktojë luftë civile", tha ai duke treguar ndikimin e figurave të ekstremit të djathtë brenda qeverisë si ministri i Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir dhe ministri i Financave, Bezalel Smotrich.
Në të gjithë Bregun Perëndimor, sulmet nga pushtuesit izraelitë kanë qenë në rritje, përfshirë bastisjet në fshatra dhe aktet e vandalizmit, me palestinezët që akuzojnë ushtrinë izraelite se ofron mbrojtje për sulme të tilla.
OKB-ja i konsideron vendbanimet izraelite në territoret palestineze të paligjshme dhe ka bërë thirrje të përsëritura për ndalimin e zgjerimit të vendbanimeve në Bregun Perëndimor të pushtuar.