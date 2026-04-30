Ish-shefi i FBI-së paraqitet në gjykatë pasi akuzohet për herë të dytë

Rabia İclal Turan
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Ish-drejtori i FBI-së, James Comey, u paraqit të mërkurën në gjykatën federale në shtetin e Virxhinias, pasi u padit për postimin në rrjetet sociale të një fotoje të guaskave të detit të vendosura në një plazh ku shkruhej "86 47", transmeton Anadolu.
Comey u paraqit para gjykatësit të magjistratit William Fitzpatrick gjatë një seance gjyqësore pesë-minutëshe dhe u lirua me kusht, sipas gazetës "The Washington Post".
Ai pritet të paraqesë një deklaratë zyrtare në lidhje me akuzat e ngritura nga Departamenti i Drejtësisë për kërcënim ndaj presidentit gjatë një seance të mëvonshme në Karolinën e Veriut.
Numri "86" përdoret në gjuhën e folur për t'iu referuar shkarkimit ose heqjes dorë nga dikush, ndërsa "47" i referohet Presidentit Donald Trump, presidentit të 47-të të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Trump dhe aleatët e tij kanë pohuar se është një thirrje për dhunë kundër presidentit.
Trump foli për këtë çështje në platformën e tij Truth Social të mërkurën vonë, duke argumentuar se "86 47" ishte një kërcënim i qëllimshëm me vdekje kundër tij, duke pretenduar se "86" është një term zhargon për vrasjen e dikujt.
"'86' është një term i mafies për 'vrite atë'. Ata thonë 86 atë! 86 47 do të thotë 'vrite Presidentin Trump'." James Comey, i cili është një Polic i Pistë, një nga më të këqijtë, e di këtë shumë mirë! TETË MILJE LARG, GJASHË KËMBË POSHTË! A nuk i gënjeu edhe FBI-së për këtë??? Mendoj se po!" shkroi ai.
Menjëherë pasi u njoftua aktakuza e tij të martën, Comey kundërshtoi, duke mbrojtur pafajësinë e tij.
"Epo, ata janë kthyer. Këtë herë për një fotografi të guaskave të detit në një plazh të Karolinës së Veriut një vit më parë, dhe ky nuk do të jetë fundi i saj. Por asgjë nuk ka ndryshuar me mua. Unë jam ende i pafajshëm. Ende nuk kam frikë dhe ende besoj në gjyqësorin federal të pavarur. Pra, le të shkojmë," tha ai në një video të postuar në Substack.
Aktakuza e akuzon Comey-n me dy akuza për kërcënim me vetëdije dhe me dashje për t'i marrë jetën dhe për t'i shkaktuar dëmtime trupore presidentit, dhe për transmetim me vetëdije dhe me dashje të një kërcënimi për të vrarë presidentin në tregtinë ndërshtetërore.
Çështja e fundit është e dyta kundër Comey-t pasi Departamenti i Drejtësisë ngriti një padi të parë me akuzat se ish-kreu i FBI-së gënjeu Kongresin. Akuzat u hodhën poshtë përfundimisht nga një gjyqtar pasi Comey u deklarua i pafajshëm.
Duke kërkuar të rrëzonin padinë e parë, avokatët e Comey-t thanë se Trump kishte urdhëruar prokurorët ta akuzonin atë për "keqbërje personale" dhe se ndjekja penale ishte "selektive" dhe "hakmarrëse".