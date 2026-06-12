Ish-presidenti i Koresë së Jugut, Yoon, dënohet me 30 vjet burg për rastin e dronëve në Korenë e Veriut

Necva Taştan Sevinç
12 qershor 2026•Përditësim: 12 qershor 2026
STAMBOLL (AA) - Një gjykatë e Seulit dënoi sot ish-presidentin e Koresë së Jugut, Yoon Suk Yeol, me 30 vjet burg, me akuzën e urdhërimit të infiltrimeve të dronëve në Korenë e Veriut në një përpjekje për të përshkallëzuar tensionet ndërkoreane dhe për të krijuar pretekst për shpalljen e ligjit ushtarak në dhjetor 2024, transmeton Anadolu.
Sipas agjencisë së lajmeve Yonhap të Koresë së Jugut, gjykata e shpalli Yoon-in fajtor për drejtimin e operacioneve me dronë si pjesë e një përpjekjeje për të rritur shqetësimet e sigurisë dhe për të justifikuar masat e jashtëzakonshme sipas ligjit ushtarak.
Prokurorët pretenduan se Yoon autorizoi inkursionet me dronë për të provokuar një përgjigje nga Pheniani dhe për të forcuar arsyetimin për shpalljen e ligjit ushtarak në mes të trazirave politike në rritje në vend.
Yoon u dënua me burgim të përjetshëm në shkurt për udhëheqjen e një kryengritjeje përmes ofertës së tij të dështuar për ligjin ushtarak, e cila zgjati vetëm disa orë përpara se Asambleja Kombëtare të votonte për ta hequr atë.
Ai përballet me gjithsej tetë gjyqe në lidhje me përpjekjen e tij për ligjin ushtarak, korrupsionin e dyshuar të gruas së tij dhe vdekjen e një oficeri detar në vitin 2023.