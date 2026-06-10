Ish-liderë evropianë kërkojnë masa më të ashpra të BE-së ndaj Izraelit për Gazën dhe Bregun Perëndimor

Aysu Biçer
10 qershor 2026•Përditësim: 10 qershor 2026
Një grup prej më shumë se 460 figurash të dikurshme politike evropiane ka publikuar një editorial duke i bërë thirrje Bashkimit Evropian (BE) të ndërmarrë masa më të ashpra ndaj Izraelit për operacionet e tij ushtarake në Gaza dhe në Bregun Perëndimor të pushtuar, transmeton Anadolu.
Sipas raportimit të transmetuesit irlandez RTE, ndër nënshkruesit janë ish-liderët irlandezë Leo Varadkar dhe Eamon Gilmore, si dhe ish-presidenti i Parlamentit Evropian, Pat Cox. Ish-kryeministra të tjerë përfshijnë Massimo D’Alema dhe Romano Prodi të Italisë, Robert Golob të Sllovenisë dhe Stefan Lofven të Suedisë.
Ky opinion publikohet para një takimi të ministrave të jashtëm të BE-së në Luksemburg javën e ardhshme dhe një samiti të BE-së në Bruksel, ku pritet të diskutohen propozime për kufizimin e tregtisë me Izraelin dhe pezullimin e pjesëve të Marrëveshjes së Asociimit BE-Izrael.
Blloku prej 27 shtetesh deri tani nuk ka vendosur masa kundër shtetit të Izraelit, i cili, sipas grupit, ka vazhduar “gjenocidin në Gaza që nga tetori i vitit 2023” dhe gjithashtu ka kryer sulme në Liban, Iran dhe Siri.
Grupi i ish-zyrtarëve i ka paraqitur kërkesat e tij në terma të fortë, duke theksuar se “BE-ja nuk mund të qëndrojë mënjanë”.
“BE-ja duhet tani të veprojë urgjentisht për të zbatuar rekomandimet që janë përsëritur që nga korriku i vitit 2025 në një seri deklaratash publike nga një grup prej tashmë mbi 460 ish-ministra evropianë, ambasadorë dhe zyrtarë të lartë”, tha grupi.
Në mënyrë specifike, tha më tej grupi, BE-ja duhet të pezullojë qasjen preferenciale tregtare të Izraelit sipas Marrëveshjes së Asociimit BE-Izrael, duke ndikuar në një të tretën e tregtisë së mallrave të Izraelit me botën.
“Kjo kërkon udhëheqje nga Komisioni Evropian dhe Shërbimi Evropian i Veprimit të Jashtëm, të cilët në përputhje me praktikën e mëparshme duhet të propozojnë që këto masa të miratohen përmes votimit me shumicë të kualifikuar nga shtetet anëtare të BE-së”, thanë ata.
Shefja e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas, tha se sanksione ndaj Izraelit nuk janë vendosur për shkak të mungesës së konsensusit mes shteteve anëtare të bllokut.