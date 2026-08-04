Ish-kryeministri polak Morawiecki konfirmon krijimin e një partie të re politike në Poloni

Jo Harper
04 gusht 2026•Përditësim: 04 gusht 2026
Ish-kryeministri polak, Mateusz Morawiecki konfirmoi sot se lëvizja e tij e shkëputjes do të krijojë një parti të re politike, duke përshpejtuar riorganizimin më të madh të së djathtës politike të Polonisë në më shumë se dy dekada, raportuan mediat polake, transmeton Anadolu.
Mateusz Morawiecki tha se partia do të krijohet jo më vonë se 15 tetori, kur lëvizja Development Plus (RP) pritet të mbajë një konventë dhe të zbulojë programin e saj. Deklarata vjen pas formimit javën e kaluar të një grupi parlamentar të veçantë të përbërë nga rreth 40 deputetë dhe një senator, i cili më parë ishte i lidhur me partinë nacional-konservatore Ligj dhe Drejtësi, ose PiS, e cila ishte partia në pushtet deri në vjeshtën e vitit 2023.
Ndarja ka dobësuar pozicionin e PiS si forca dominuese në të djathtën polake dhe ka hapur një luftë për votuesit përpara zgjedhjeve parlamentare që priten vitin e ardhshëm.
RP fillimisht u prezantua si një shoqatë e politikës së brendshme që synonte të zgjeronte apelin e PiS drejt votuesve të qendrës dhe të fokusuar ekonomikisht. Marrëdhëniet u përkeqësuan pasi udhëheqësi i PiS, Jaroslaw Kaczynski, kërkoi që anëtarët të nënshkruanin deklarata besnikërie ndaj partisë. Morawiecki dhe dhjetëra aleatë të tij refuzuan.
Morawiecki argumenton se PiS është zhvendosur shumë larg drejt nacionalizmit dhe asaj që ai e quajti politikë "të djathtë ekstreme", ndërsa nuk ka arritur të tërheqë konservatorë më të rinj, urbanë dhe ekonomikisht liberalë. Grupi i tij po kërkon të paraqitet si më pragmatik, pro-zhvillimit dhe i aftë për të arritur votues përtej elektoratit tradicional të PiS.
Ish-kryeministri ka përjashtuar çdo bashkëpunim të ardhshëm me kryeministrin aktual Donald Tusk, duke e përshkruar kundërshtimin ndaj Tusk si parimin mbizotërues për ndërtimin e koalicioneve në të ardhmen.
I pyetur për një qeveri të mundshme që përfshin PiS dhe partinë nacionaliste Konfederatë, Morawiecki tha se rregulli qendror ishte "kushdo përveç Donald Tusk", duke lënë në mënyrë efektive të hapur perspektivën e një aleance të gjerë të krahut të djathtë pas zgjedhjeve të ardhshme.
Morawiecki përjashtoi bashkëpunimin me partinë e vogël të koalicionit agrar PSL, ndërsa udhëheqësi i saj, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, si ministër i mbrojtjes, është anëtar i koalicionit qeverisës të Tusk.
Ndarja mund ta reduktojë PiS në grupin e dytë më të madh në parlament dhe të intensifikojë pyetjet mbi udhëheqjen e ardhshme të partisë së themeluar dhe të kontrolluar nga Kaczynski.
Shfaqja e partisë së re pasqyron fragmentimin në rritje të elektoratit konservator të Polonisë. Një sondazh i hershëm sugjeroi se RP mund të kalonte pragun zgjedhor prej 5 për qind të Polonisë, duke i dhënë asaj potencialin për të përcaktuar përbërjen e qeverisë së ardhshme.