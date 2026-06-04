Ish-kryeministri izraelit paralajmëron se Netanyahu mund të përpiqet të “vjedhë” zgjedhjet e ardhshme

Mohammad Sio
04 qershor 2026•Përditësim: 04 qershor 2026
Ish-kryeministri izraelit, Ehud Olmert paralajmëroi sot se kryeministri Benjamin Netanyahu dhe aleatët e tij mund të përpiqen të manipulojnë zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme, duke i akuzuar ata për përdorim të frikësimit dhe presionit gjatë votimit në Parlamentin izraelit (Knesset) për zgjedhjen e kontrollorit të ri shtetëror, transmeton Anadolu.
Paralajmërimi i tij erdhi një ditë pasi Knesseti zgjodhi Michael Rabellon, avokatin e familjes Netanyahu, si kontrollorin e ri shtetëror të Izraelit. Rabello, i mbështetur nga koalicioni qeverisës, fitoi ngushtë ndaj kandidatit të mbështetur nga opozita, ish-gjyqtarit të Gjykatës Supreme Yosef Elron, mes paralajmërimeve për konflikte të mundshme interesi.
Opozita ka pretenduar se votimi u shoqërua me parregullsi, përfshirë paralajmërime ndaj deputetëve që të mos mbështesnin kandidatin e opozitës. “Ajo që ndodhi dje është një parashikim i asaj që do të ndodhë në zgjedhjet e ardhshme për Knessetin”, tha Olmert për radion izraelite 103FM.
Mandati i Knessetit aktual përfundon në tetor, megjithëse është propozuar legjislacion për shpërndarjen e parlamentit dhe mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme. “Ata po përpiqen të manipulojnë zgjedhjet dhe t’i vjedhin ato”, tha Olmert.
“Ata do të përpiqen të bëjnë në qendrat e votimit atë që bënë dje në qendrën e votimit të Knessetit, para kamerave televizive dhe para gjithë botës. Ata përdorën mekanizma shantazhi dhe kërcënimesh në kundërshtim me ligjin. Kjo bandë kriminale drejtohet nga kryeministri dhe bashkëpunëtorët e tij”, tha Olmert.
“Po lëshoj një paralajmërim. Kryeministri dhe banda e huliganëve që qeverisin vendin bashkë me të do të përpiqen t’i vjedhin zgjedhjet. Ata besojnë se mund t’i pengojnë votuesit të shkojnë në votime dhe të ndikojnë në rezultatet”, tha Olmert.
“Ajo që ndodhi dje përfshinte shantazh përmes kërcënimeve, vjedhje votash dhe përdorimin e metodave të krimit të organizuar për të zgjedhur kandidatin që dëshironte kryeministri", tha ai.
- Asnjë përfitim strategjik
Duke folur për Libanin, Olmert tha se ekziston një kornizë që mund të çojë përfundimisht në negociata paqeje mes Izraelit dhe Libanit. “Ka disa çështje të vogla territoriale që padyshim mund të zgjidhen”, tha ai.
Herët sot, një deklaratë e përbashkët libanezo-amerikano-izraelite njoftoi se Bejruti dhe Tel Avivi kishin rënë dakord gjatë bisedimeve në Washington për zbatimin e një armëpushimi të bazuar në ndalimin e plotë të zjarrit nga Hezbollahu dhe tërheqjen e të gjithë anëtarëve të Hezbollahut nga zona në jug të lumit Litani.
Presidenti libanez Joseph Aoun tha se SHBA-ja do të përcaktojë kohën dhe mekanizmin e zbatimit të armëpushimit, i cili mund të hyjë në fuqi brenda 24 orëve nga marrja e miratimit. “Problemi ynë është se ne (izraelitët) kemi një qeveri që dëshiron luftë në Liban, një qeveri që dëshiron të qëndrojë atje”, tha Olmert.
“Është një qeveri nën presionin e një grupi të çmendurish që besojnë se Libani jugor, Siria lindore, Gaza dhe ndoshta Jemeni në të ardhmen janë të gjitha toka që ua ka dhënë Zoti", tha ai.
Ai argumentoi se një pjesë e çdo marrëveshjeje me Libanin duhet të përfshijë bashkëpunim të koordinuar mes Izraelit dhe qeverisë libaneze për çarmatimin e Hezbollahut.
Qeveria libaneze tashmë po ndjek një plan për të vendosur të gjitha armët nën kontrollin e shtetit, përfshirë armët e Hezbollahut, por grupi këmbëngul se është një lëvizje rezistence kundër pushtimit izraelit dhe ka refuzuar çarmatimin.
Sekretari i Përgjithshëm i Hezbollahut, Naim Qassem i ka përshkruar negociatat e drejtpërdrejta me Izraelin si “absurde, poshtëruese dhe turpëruese”, duke thënë se çdo rezultat i tyre do të ishte “plotësisht i papranueshëm” për segmente të gjera të shoqërisë libaneze.
Olmert tha se nëse presidenti amerikan Donald Trump arrin marrëveshje me Iranin për t’i dhënë fund luftës mes Washingtonit dhe Teheranit, kjo mund të krijojë një kornizë bashkëpunimi për çështjen e armëve të Hezbollahut.