Ish-kryeministri i Spanjës, Zapatero nën hetim për korrupsion

Alyssa Mcmurtry
19 Maj 2026•Përditësim: 19 Maj 2026
Ish-kryeministri spanjoll, Jose Luis Rodriguez Zapatero është vënë nën hetim formal në një hetim për korrupsion të lidhur me shpëtimin shtetëror prej 53 milionë eurosh të linjës ajrore "Plus Ultra" gjatë pandemisë COVID-19, tha sot Gjykata Kombëtare e Spanjës, transmeton Anadolu.
Çështja shënon herën e parë në epokën demokratike të Spanjës që një ish-kryeministër është emëruar zyrtarisht si i dyshuar në një rast korrupsioni, sipas raportimeve të mediave spanjolle.
Gjyqtari Jose Luis Calama thirri Zapateron, kryeministrin socialist nga viti 2004 deri në vitin 2011, për të dëshmuar më 2 qershor si pjesë e hetimit nëse fondet publike të shpëtimit u devijuan për qëllime të paligjshme.
Policia nga njësia e krimeve ekonomike të Spanjës të martën kontrolloi zyrën e Zapateros në Madrid, e vendosur pranë selisë së Partisë Socialiste në pushtet si dhe disa kompani të lidhura me hetimin, përfshirë një biznes në pronësi të vajzave të tij.
Hetimi përqendrohet në akuzat se "Plus Ultra" përdori në mënyrë të papërshtatshme fondet publike dhe mund të ketë qenë i përfshirë në pastrimin e fondeve të lidhura me Venezuelën ndërsa individë të lidhur me linjën ajrore dyshohet se kanë marrë komisione të lidhura me miratimin e paketës së shpëtimit.
Autoritetet spanjolle po shqyrtojnë pagesat e bëra nga linja ajrore për kompaninë konsulente "Analisis Relevante", e cila thuhet se i pagoi Zapateros më shumë se 400 mijë euro gjatë pesë viteve për punë këshillimore, sipas të përditshmes spanjolle "El Pais".
Zapatero ka mohuar vazhdimisht shkeljet, duke ushtruar presion për të siguruar paketën e shpëtimit ose çdo lidhje me "Plus Ultra".
- Reagimet politike
Partia Popullore konservatore e opozitës shfrytëzoi hetimin për të sulmuar kryeministrin aktual Pedro Sanchez dhe qeverinë e tij socialiste. "Struktura po shembet dhe shefat e skemës po fillojnë të bien", shkroi sekretari i përgjithshëm i Partisë Popullore, Miguel Tellado, në X.
Partia kërkoi që Sanchez të paraqitej para Parlamentit për të shpjeguar rolin e Zapateros dhe akuzoi ish-kryeministrin se ishte i lidhur ngushtë me udhëheqjen aktuale socialiste.
Ndërkohë, zyrtarët e Partisë Socialiste bënë thirrje për respektimin e prezumimit të pafajësisë.
Sekretarja e Partisë Socialiste, Rebeca Torro tha se Zapatero kishte "mbështetjen e plotë" të saj dhe kritikoi atë që ajo e përshkroi si përpjekje nga pjesë të gjyqësorit për të synuar udhëheqësit socialistë.
Zëdhënësi i partisë katalanase pro-pavarësisë ERC, Gabriel Rufian mbrojti Zapateron, duke argumentuar se partitë e krahut të djathtë e kishin synuar prej kohësh ish-udhëheqësin për arsye politike.
Zëdhënësja e koalicionit të ekstremit të majtë Sumar shprehu "dyshimet" e saj në lidhje me rastin, duke thënë se është shumë herët për të formuar një mendim për shkak të mungesës së informacionit.