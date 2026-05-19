Ish-kancelarja Merkel: Evropa larg ambicies së saj për t'u bërë kontinenti më i fortë në botë

Melike Pala
19 Maj 2026•Përditësim: 19 Maj 2026
Ish-kancelarja gjermane, Angela Merkel, tha të martën se Evropa mbetet larg arritjes së ambicies së saj të gjatë për t'u bërë "kontinenti më i fortë dhe më i bazuar në shkencë në botë", transmeton Anadolu.
Duke folur në një ceremoni në Parlamentin Evropian në nder të laureatëve të parë të Urdhrit Evropian të Meritës, Merkel tha se premtimi i BE-së për prosperitet për qytetarët është nën presion dhe kërkon përpjekje të përtërira.
Duke iu referuar angazhimeve të bëra nga udhëheqësit e BE-së në Lisbonë në vitin 2000, Merkel kujtoi se Evropa kishte vendosur të bëhej kontinenti kryesor në botë i drejtuar nga dija dhe shkenca.
"Nëse kthehemi në vitin 2000, kur në Lisbonë krerët e qeverive deklaruan se Evropa duhet të jetë kontinenti më i fortë dhe më i bazuar në shkencë në botë, ne jemi larg këtij qëllimi, dhe ka shumë punë që duhet të bëhet për t'iu afruar këtij premtimi", tha ajo.
Merkel theksoi se suksesi ekonomik mbetet thelbësor për mbështetjen e objektivave më të gjera evropiane, duke përfshirë mbrojtjen e klimës dhe përpjekjet për biodiversitetin.
Ajo argumentoi se qëndrueshmëria dhe suksesi ekonomik duhet të shkojnë dorë për dore nëse qytetarët evropianë duan të vazhdojnë ta shohin BE-në si një burim vlere të shtuar.
Lidhur me paqen, Merkel tha se stabiliteti në Evropë nuk mund të merret më si i mirëqenë, duke përmendur luftën e vazhdueshme në Ukrainë si provë se supozimet e vjetra në lidhje me sigurinë janë shkatërruar.
Ajo gjithashtu vuri në dukje se dinamikat ndërkombëtare në ndryshim, duke përfshirë ndryshimet në politikën e sigurisë së SHBA-së, nënvizojnë brishtësinë e mjedisit të sigurisë së Evropës.
Merkel paralajmëroi se sistemet demokratike janë nën presion, veçanërisht për shkak të platformave të mediave sociale ku dezinformata mund të përhapet me shpejtësi dhe të shtrembërojë debatin publik.
Ajo tha se ndikimi në rritje i inteligjencës artificiale po e intensifikon më tej sfidën, duke bërë thirrje për rregullim të vazhdueshëm si të mediave sociale ashtu edhe të IA-së për të mbrojtur proceset demokratike dhe integritetin e informacionit në të gjithë Evropën.