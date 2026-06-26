Ish-këshilltari i Trumpit, Bolton, pranon fajësinë në çështjen e dokumenteve të klasifikuara

Rabia İclal Turan
26 qershor 2026•Përditësim: 26 qershor 2026
Ish-këshilltari për Sigurinë Kombëtare i SHBA-së, John Bolton, ka pranuar fajësinë për një akuzë të mbajtjes së informacionit të sigurisë kombëtare, sipas raportimeve mediatike, në një çështje që lidhet me periudhën e tij në administratën e parë të presidentit Donald Trump, transmeton Anadolu.
Bolton pranoi fajësinë gjatë një seance në gjykatën federale në Greenbelt, në shtetin e Marylandit, pasi fillimisht ishte paditur për disa akuza që lidhen me informacion të klasifikuar, të ngritura në vitin 2025.
Sipas marrëveshjes së pranimit të fajësisë, prokurorët do të rekomandojnë një dënim jo më të madh se pesë vjet burg.
NBC News raportoi se Bolton gjithashtu pranoi të paguajë 2.25 milionë dollarë dhe se dënimi i tij është planifikuar të shqiptohet më 28 tetor.
Sipas NBC News, Bolton i tha gjykatës se informacioni i sigurisë kombëtare që ai kishte mbajtur përbëhej nga një shënim elektronik në ditarin e tij, të cilin ai e kishte ndarë me dy anëtarë të familjes së tij.
Bolton, i cili shërbeu si këshilltar për sigurinë kombëtare i presidentit Trump gjatë mandatit të tij të parë përpara se të bëhej një kritik i zëshëm i presidentit, fillimisht ishte akuzuar për disa shkelje që lidhen me transmetimin dhe mbajtjen e informacionit të mbrojtjes kombëtare.
As Departamenti amerikan i Drejtësisë dhe as ekipi ligjor i Boltonit nuk kanë bërë deklarata të tjera publike menjëherë pas seancës së sotme.