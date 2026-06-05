Irlanda vendos ndalim udhëtimi ndaj dy ministrave të kabinetit izraelit

İlayda Çakırtekin
05 qershor 2026•Përditësim: 05 qershor 2026
Kryeministri i Irlandës, Micheal Martin, ka konfirmuar se qeveria ka vendosur ndalim udhëtimi ndaj dy ministrave të kabinetit izraelit, transmeton Anadolu.
Sipas transmetuesit publik RTE, kryeministri irlandez gjatë pjesëmarrjes në Samitin BE-Ballkani Perëndimor në Mal të Zi njoftoi se ministri irlandez i Drejtësisë, Jim O’Callaghan, vendosi ndalime udhëtimi për ministrin izraelit të Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir dhe ministrin e Financave, Bezalel Smotrich.
Duke theksuar se veprimet dhe deklaratat e dy ministrave “përbëjnë një dëshirë për të parë eliminimin e palestinezëve nga Palestina”, Martin bëri thirrje për masa të mëtejshme të Bashkimit Evropian (BE) kundër tyre.
“Në këndvështrimin tim, sjellja e tyre justifikon gjithashtu sanksione në nivel të BE-së dhe kjo është diçka që ne do ta ngremë… nëse mund të sigurojmë mbështetje të mjaftueshme në të gjithë BE-në është një çështje tjetër”, tha ai.
Një zëdhënës i ministrit O’Callaghan tha se ndalimet e udhëtimit ndaj dy ministrave izraelitë u vendosën pas një marrëveshjeje të arritur nga qeveria në fillim të kësaj jave.