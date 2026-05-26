Irlanda shqyrton ndalimin e importeve nga vendbanimet izraelite në territoret e pushtuara palestineze

İlayda Çakırtekin
26 Maj 2026•Përditësim: 26 Maj 2026
Ministrja e Jashtme e Irlandës, Helen McEntee do të paraqesë sot legjislacionin para Kabinetit për të ndaluar importin e mallrave nga vendbanimet izraelite në territoret e pushtuara palestineze, sipas transmetuesit RTE, transmeton Anadolu.
Ndërsa McEntee kërkon miratimin e qeverisë për tekstin e projektligjit për vendbanimet izraelite (Ndalimi i Importimit të Mallrave), koalicioni thuhet se synon që legjislacioni të miratohet para korrikut.
McEntee do t'u kujtojë kolegëve të saj të Kabinetit mbështetjen e gjatë të Irlandës për një zgjidhje paqësore të konfliktit, duke theksuar se veprimet e Izraelit nuk tregojnë asnjë qëllim për të ndjekur një rezolutë të tillë ose për t'i dhënë fund pushtimit të territoreve palestineze, sipas RTE.
Qeveria irlandeze ende dëshiron veprim kolektiv të Bashkimit Evropian në përgjigje të kësaj, shtoi media.