Irlanda njofton ndalimin e disa shtetasve të saj pas interceptimit ndaj flotës së ndihmës për Gazën

Zuhal Demirci
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Irlanda tha sot se disa anije nga Flotilja Globale "Sumud" që shkonte për në Gaza u ndaluan dhe se disa shtetas irlandezë janë ndaluar pas një operacioni izraelit që synonte konvojin, transmeton Anadolu.
Zyrtarët e Departamentit të Punëve të Jashtme dhe Tregtisë thanë se po e monitorojnë situatën nga afër dhe po bashkëpunojnë me autoritetet përkatëse.
"Jemi në dijeni të ndalimit të disa anijeve dhe ndalimit të një numri qytetarësh irlandezë. Departamenti do t'u ofrojë ndihmë konsullore qytetarëve irlandezë të prekur", tha zëdhënësi.
Flotilja Globale "Sumud", një konvoj humanitar që synonte thyerjen e bllokadës në Gaza dhe shpërndarjen e ndihmës, u nis nga Barcelona më 12 prill si pjesë e misionit të saj të pranverës 2026.
Flota më vonë u zgjerua me anije shtesë që u nisën nga Siçilia më 26 prill. Zyrtarët e Flotiljes thanë se konvoji përfshinte 345 pjesëmarrës nga 39 vende.
Ata thanë se operacioni u zhvillua të mërkurën vonë në ujërat ndërkombëtare pranë ishullit grek të Kretës, rreth 600 milje detare nga Gaza, ku forcat izraelite ndërhynë kundër anijeve që transportonin aktivistë.
Sipas organizatorëve, forcat izraelite sekuestruan 21 anije ndërsa 17 vazhduan të hynin në ujërat greke dhe 14 të tjera ende po lundronin drejt tyre në kohën e përditësimit të fundit. Statusi i personave në bord mbetet i paqartë.