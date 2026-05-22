Irlanda i kërkon BE-së ndalimin e tregtisë me vendbanimet e paligjshme izraelite

Necva Taştan Sevinç
22 Maj 2026•Përditësim: 22 Maj 2026
Ministrja e Jashtme irlandeze, Helen McEntee, bëri thirrje të premten për një ndalim në të gjithë BE-në të tregtisë me vendbanimet e paligjshme izraelite, duke thënë se blloku duhet të dërgojë një "sinjal të fortë" se veprime të tilla janë "të papranueshme", transmeton Anadolu.
"Sot në Këshillin e Çështjeve të Jashtme të Tregtisë, po bëj thirrje për një ndalim në nivel BE-je të tregtisë me vendbanimet e paligjshme. Ne duhet të dërgojmë një sinjal të fortë se kjo sjellje është e papranueshme dhe duhet të ndalet", tha McEntee në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X.
Duke folur përpara takimit të Këshillit të Çështjeve të Jashtme të Tregtisë të BE-së, McEntee tha gjithashtu se ministrat do të diskutojnë sigurinë evropiane, situatën në Lindjen e Mesme dhe ndikimin e saj në sigurinë ekonomike të bllokut.
"Si gjithmonë, shumë gjëra në agjendë", tha ajo, duke shtuar se diskutimet do të përqendrohen në veçanti në "sigurinë e përgjithshme evropiane, veçanërisht në kontekstin e situatës së vazhdueshme në Lindjen e Mesme dhe ndikimin në sigurinë tonë të përgjithshme ekonomike".
McEntee tha gjithashtu se ministrat do të diskutojnë nevojën për reforma të mëtejshme në Organizatën Botërore të Tregtisë, të cilën Irlanda planifikon ta prioritizojë gjatë presidencës së saj të ardhshme të Këshillit të Bashkimit Evropian.
“Sigurisht që do të diskutojmë nevojën për reforma të mëtejshme në OBT dhe kjo është diçka që do të vazhdojmë ta përparësojmë gjatë presidencës sonë, të cilën do ta ndërmarrim në javët në vijim”, tha ajo.
Ministrja irlandeze gjithashtu përshëndeti progresin e fundit në lidhje me zbatimin e deklaratës tregtare BE-SHBA pas një marrëveshjeje të arritur javën e kaluar.
“Është një lëvizje vërtet pozitive drejt zbatimit të deklaratës BE-SHBA”, tha ajo.