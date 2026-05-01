Irlanda dënon konfiskimin e anijeve të "Flotiljes Global Sumud" dhe kërkon lirimin e shtetasve të saj

Şeyma Erkul Dayanç
01 Maj 2026•Përditësim: 01 Maj 2026
Ministrja e Jashtme irlandeze, Helen McEntee, tha të premten se Irlanda dënoi "konfiskimin" e anijeve që merrnin pjesë në "Flotiljen Globale Sumud" në ujërat ndërkombëtare pranë brigjeve të Greqisë, duke bërë thirrje për lirimin e qytetarëve irlandezë, transmeton Anadolu.
"Unë dënoj konfiskimin e anijeve që merrnin pjesë në Flotiljen Globale Sumud në ujërat ndërkombëtare pranë brigjeve të Greqisë", tha Helen McEntee në platformën amerikane të mediave sociale X.
Ajo u bëri thirrje autoriteteve izraelite që të "lirojnë menjëherë të gjithë qytetarët irlandezë të ndaluar gjatë këtij operacioni" dhe të "përmbushin detyrimet e tyre sipas ligjit ndërkombëtar", duke garantuar "sigurinë dhe mirëqenien e të gjithë atyre që janë në bord".
McEntee shtoi se zyrtarët nga departamenti i saj, përfshirë stafin në Ambasadën Irlandeze në Athinë, kanë qenë në kontakt me autoritetet përkatëse dhe janë të gatshëm të ofrojnë ndihmë konsullore për qytetarët irlandezë që mbërrijnë në Greqi si rezultat i zhvillimeve.
"Prioriteti im i qartë është siguria dhe mirëqenia e të gjithë qytetarëve irlandezë të përfshirë", tha ajo më tej.
Anijet e para të flotiljes, që transportonin ndihma humanitare, u nisën nga Barcelona më 12 prill, ndërsa flota kryesore u nis nga ishulli italian i Siçilisë më 26 prill, me qëllim thyerjen e bllokadës shumëvjeçare të Gazës nga Izraeli.
Izraeli ka vendosur një bllokadë shkatërruese në Rripin e Gazës që nga viti 2007, duke i lënë 2,4 milionë banorët e territorit në prag të urisë.
Ushtria izraelite nisi një ofensivë brutale dyvjeçare në Gaza në tetor 2023, duke vrarë më shumë se 72.000 njerëz, duke plagosur mbi 172.000 të tjerë si dhe duke shkaktuar shkatërrime masive në të gjithë territorin e rrethuar.