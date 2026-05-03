IRGC: Trump duhet të zgjedhë midis “luftës së pamundur” ose “marrëveshjes së keqe” me Iranin

Serdar Dincel
03 Maj 2026•Përditësim: 03 Maj 2026
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) ka deklaruar se presidenti amerikan, Donald Trump, duhet të zgjedhë mes një “lufte të pamundur” ose një “marrëveshjeje të keqe” me Iranin, transmeton Anadolu.
Në një postim në rrjetin social amerikan X, departamenti i inteligjencës i IRGC-së tha se Teherani i ka dërguar ushtrisë amerikane një afat për përfundimin e bllokadës ndaj porteve iraniane.
Departamenti iranian gjithashtu theksoi se Evropa, Kina dhe Rusia po mbajnë një ton më kritik ndaj SHBA-së.
“Nuk ka vetëm një mënyrë për ta lexuar këtë. Trump duhet të zgjedhë mes ‘një operacioni ushtarak të pamundur’ ose ‘një marrëveshjeje të keqe’ me Republikën Islamike të Iranit. Hapësira për vendimmarrje e SHBA-së është ngushtuar”, thuhet në deklaratë.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit më 28 shkurt, duke nxitur kundërpërgjigje nga Teherani ndaj Izraelit dhe ndaj aleatëve amerikanë në Gjirin Persik, si dhe duke çuar në mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Që nga 13 prilli, SHBA-ja ka vendosur një bllokadë detare ndaj trafikut detar iranian në këtë korridor strategjik.
Një armëpushim dyjavor u shpall më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, i ndjekur nga bisedime të drejtpërdrejta më 11 prill në Islamabad, por pa arritur një marrëveshje për paqe afatgjatë.
Trump më pas e zgjati armëpushimin pa vendosur një afat të ri, pas kërkesës së Pakistanit.