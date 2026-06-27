IRGC-ja thotë se ka goditur pozicionet ushtarake amerikane në rajon pas sulmeve në jug

Tarek Chouiref
27 qershor 2026•Përditësim: 27 qershor 2026
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) ka njoftuar se forcat e saj detare kanë goditur pozicionet ushtarake amerikane si përgjigje ndaj “agresionit” amerikan në jug të vendit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të transmetuar nga televizioni shtetëror, IRGC-ja tha se SHBA-ja kishte shkelur angazhimet e lidhura me armëpushimin dhe kishte kryer sulme ajrore ndaj zonave bregdetare iraniane.
IRGC-ja tha se forcat e saj detare u përgjigjën duke goditur pozicionet ushtarake amerikane në të gjithë rajonin.
Ajo paralajmëroi se çdo përsëritje e sulmeve do të përballet me një përgjigje “më të gjerë dhe më të fortë”.
IRGC-ja shtoi se marrëveshjet që rregullojnë lundrimin përmes Ngushticës së Hormuzit janë pjesë e mirëkuptimeve të arritura me Iranin, duke akuzuar Washingtonin se po përpiqet të shkelë këto angazhime përmes “provokimeve”.
Më herët, Komanda Qendrore e Shteteve të Bashkuara (CENTCOM) tha se forcat amerikane goditën objektiva iraniane të raketave, dronëve dhe radarëve, pasi akuzuan Teheranin për kryerjen e një sulmi ndaj një anijeje tregtare që po kalonte nëpër Ngushticën e Hormuzit.