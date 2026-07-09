IRGC godet “infrastrukturën në bazat amerikane” në Kuvajt dhe Bahrein

Berk Kutay Gökmen
09 korrik 2026•Përditësim: 09 korrik 2026
Garda Revolucionare Islamike e Iranit (IRGC) ka njoftuar se ka goditur infrastrukturën dhe objektet në bazat amerikane në Kuvajt dhe Bahrein, duke u zotuar se nuk do t’i “lërë pa përgjigje agresionet e ushtrisë amerikane”, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të publikuar nga transmetuesi shtetëror iranian IRIB, IRGC tha se SHBA-ja ka shkelur premtimet e saj duke kryer sulme në provincat bregdetare jugore të Iranit.
Ajo paralajmëroi ushtrinë amerikane se “nëse përsërit agresionin e saj, përgjigjet tona shkatërruese do të shtrihen edhe në baza të tjera amerikane në rajon”.
“Në fazën e parë të masave hakmarrëse kundër amerikanëve që kanë shkelur marrëveshjet, luftëtarët e forcave detare dhe ajrore të IRGC-së, në një operacion të përbashkët me raketa dhe dronë, goditën infrastrukturën dhe objektet kryesore në dy baza koloniale të pushtuara nga SHBA-ja në Arifan dhe Ali al-Salem në Kuvajt, si dhe Jafair dhe Sheikh Isa në Bahrein, vetëm disa orë pas sulmeve të armikut dhe në zona të ndryshme të vendit”, tha IRGC.
Zhvillimet erdhën pasi mediat iraniane raportuan për një valë të re sulmesh amerikane, të cilat shënjestruan disa lokacione në jug dhe juglindje të Iranit.
Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) tha se forcat amerikane kanë ndërmarrë sulme shtesë kundër Iranit për të dobësuar më tej aftësinë e tij për të kërcënuar lirinë e lundrimit në Ngushticën e Hormuzit.