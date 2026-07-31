IRGC e Iranit: Goditëm 2 cisterna ndërsa 4 të tjera i detyruam të kthehen në Hormuz

Lina Altawell
31 korrik 2026•Përditësim: 31 korrik 2026
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) pretendoi sot se forcat e saj detare goditën dhe ndaluan dy cisterna në Ngushticën e Hormuzit, ndërsa katër të tjera u kthyen prapa pasi morën paralajmërimet iraniane, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, IRGC-ja tha se incidenti ndodhi sot herët kur dy cisterna kaluan tranzit atë që e përshkroi si një "rrugë të padeklaruar" nën shoqërimin ajror të SHBA-së dhe injoruan paralajmërimet iraniane.
"Dy cisternat u goditën dhe u ndaluan ndërsa katër të tjera ndryshuan shpejt kursin dhe u kthyen në vendndodhjen e tyre", thuhet në deklaratë.
"Mbrëmë, në përgjigje të deklaratës së rreme të CENTCOM-it, ne informuam të gjithë pronarët e kompanive të transportit detar dhe të sigurimit që të mos u kushtojnë vëmendje deklaratave të CENTCOM-it", tha IRGC-ja.
Të enjten, Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) tha se forcat amerikane kishin ridrejtuar 24 anije komerciale dhe kishin paaftësuar dhe hipën në katër të tjera "për të siguruar përputhjen e plotë".
CENTCOM-i gjithashtu hodhi poshtë pretendimet e IRGC-së se lundrimi përmes Ngushticës së Hormuzit është i pasigurt, duke thënë se kërcënimi kryesor për ekuipazhet civile mbeten veprimet e IRGC-së.
Tensionet midis Washingtonit dhe Teheranit janë përshkallëzuar javët e fundit, me SHBA-në që kryen sulme ndaj Iranit dhe Teheranit duke u përgjigjur duke shënjestruar ato që ai thotë se janë objektet dhe pajisjet ushtarake amerikane në të gjithë rajonin.