Iranianët përpiqen të largojnë stresin e luftës pranë liqenit në Teheran në një atmosferë armëpushimi

Tolga Akbaba
01 Maj 2026•Përditësim: 01 Maj 2026
Në kryeqytetin e Iranit, Teheran, njerëzit po kalojnë kohë pranë "Liqenit Chitgar" në pjesën perëndimore të qytetit për t'u larguar nga stresi i një lufte 40-ditore, raporton Anadolu.
Banorët e Teheranit, duke përfituar nga përfundimi i shqetësimeve të sigurisë me procesin e armëpushimit, po përpiqen të largohen nga stresi i luftës në zonën përreth liqenit në perëndim të qytetit.
Qytetarët iranianë kalojnë kohë duke bërë piknik dhe sporte rreth Chitgarit, një liqen artificial.
Disa qytetarë gjithashtu preferojnë të lexojnë libra pranë bregut të liqenit, i cili ka edhe një plazh të vogël.
- Sporte ujore në liqen
Në liqenin ku zhvillohen edhe sporte ujore, qytetarët kalojnë momente argëtuese duke përdorur biçikleta uji.
Familjet zakonisht bëjnë piknik dhe shëtitje, ndërsa të rinjtë preferojnë patinazh dhe çiklizëm.
Nesrin Zehra, e cila kishte ardhur në liqen për shëtitje me familjen dhe nuk dëshironte të filmohej, tha për Anadolu se kishte ardhur për të kaluar fundjavën dhe për të relaksuar mendjen e saj.
Duke mos dashur të flasë për luftën apo gjëra të ngjashme, por duke shprehur dëshirën që ky proces të mos përsëritet, Zehra tha se në çdo kohë të lirë përpiqen të shkojnë në vende të ndryshme të qytetit që kanë bukuri natyrore.
Saman Caferi tha se ai dhe familja e tij kishin ardhur për piknik pranë liqenit dhe se gruaja e tij veçanërisht pëlqen shumë të ecë rreth liqenit.
Duke theksuar se populli iranian në përgjithësi pëlqen të shëtisë në natyrë dhe të ngjitet në male, por gjatë luftës nuk e kishte këtë mundësi, Caferi tha se me ngrohjen e motit ata kanë filluar të rikthejnë hobitë e tyre të mëparshme.
Gjendja e luftës që filloi më 28 shkurt me sulmet e përbashkëta të SHBA-së dhe Izraelit, dhe ku Irani kreu sulme hakmarrëse ndaj objektivave izraelite dhe disa objektivave amerikane në rajon, i la vendin negociatave pas një armëpushimi të përkohshëm të arritur më 8 prill mes Washingtonit dhe Teheranit.
Bisedimet e zhvilluara me ndërmjetësimin e Pakistanit ende nuk kanë dhënë rezultat.