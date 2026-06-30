Mohammad Sio
30 qershor 2026•Përditësim: 30 qershor 2026
Negociatorët iranianë do të takohen me ndërmjetësit e Katarit në Doha të mërkurën për të diskutuar mbi zbatimin e memorandumit të mirëkuptimit SHBA-Iran, përfshirë lirimin e aseteve të ngrira iraniane, tha sot Teherani, duke përjashtuar bisedimet e drejtpërdrejta me SHBA-në, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Esmaeil Baghaei tha se diskutimet në Doha do të përqendrohen në zbatimin e klauzolave të memorandumit, sipas transmetuesit zyrtar të vendit IRIB. "Ajo që do të bëhet në Doha nesër (e mërkurë) është një diskutim rreth zbatimit të klauzolave të memorandumit të mirëkuptimit, përfshirë lirimin e aseteve të ngrira të Iranit, që është me palën e Katarit", tha Baghaei.
Ai theksoi se Teherani nuk ka plane të takohet me palën amerikane në ditët në vijim. "Në thelb, ne nuk kemi plane të takohemi me palën amerikane në asnjë nivel në ditët e ardhshme", tha ai.
Vërejtjet e tij erdhën pasi Katari tha se të dërguarit e SHBA-së, Steve Witkoff dhe Jared Kushner janë në Doha për të takuar ndërmjetësit dhe për të diskutuar përparimin e negociatave me Iranin.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Katarit, Majed al-Ansari tha se transferimi i 6 miliardë dollarëve nga 12 miliardë dollarë në fondet e ngrira iraniane "do të dakordohet nga SHBA-ja dhe Irani", duke konfirmuar se fondet nuk janë transferuar ende në Teheran.
"Çështja e fondeve të ngrira është e lidhur me përparimin e negociatave midis Washingtonit dhe Teheranit", shtoi ai.
Një memorandum mirëkuptimi midis Washingtonit dhe Teheranit, nën ndërmjetësimin e Pakistanit, hyri në fuqi më 18 qershor, pasi u nënshkrua në mënyrë elektronike nga presidenti iranian Masoud Pezeshkian dhe ai amerikan Donald Trump.
Ai siguron një kornizë për përfundimin e konfliktit dhe adresimin e çështjeve të pazgjidhura midis Iranit dhe SHBA-së përmes negociatave, përfshirë ndërprerjen e armiqësive, lehtësimin e sanksioneve, dosjen bërthamore, rihapjen e Ngushticës së Hormuzit dhe marrëveshjet më të gjera të sigurisë rajonale.