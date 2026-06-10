Irani zotohet të “rezistojë” ndaj çdo sulmi kundër infrastrukturës kritike pas kërcënimit të Trumpit

Mohammad Sio
10 qershor 2026•Përditësim: 10 qershor 2026
Presidenti i Iranit Masoud Pezeshkian u zotua të mërkurën se do të “rezistojë” ndaj çdo presioni ose kërcënimi ndaj infrastrukturës kritike të vendit, pas kërcënimeve të presidentit amerikan Donald Trump për vazhdimin e sulmeve ushtarake ndaj objektivave iraniane, transmeton Anadolu.
Në një postim në platformën amerikane X, Pezeshkian e përshkroi infrastrukturën kritike si “jetësore për kombin” dhe dënoi kërcënimet për të shënjestruar sektorë kyç civilë.
“Infrastrukturat kritike janë jetësore për popullin”, tha ai.
“Kërcënimet për t’i shënjestruar ato — nga rrjetet e transportit deri te industria e energjisë elektrike dhe ujit — nuk janë shenjë force, por shenjë dëshpërimi përballë vullnetit të një kombi”, shtoi ai.
Pezeshkian tha se Irani do të mbështetet në ekspertizën e brendshme dhe unitetin kombëtar për të përballuar presionin e jashtëm.
“Irani, duke u mbështetur në njohuritë dhe kapacitetet e specialistëve të tij, unitetin kombëtar dhe solidaritetin, do të qëndrojë i palëkundur ndaj çdo presioni apo kërcënimi”, tha ai.
Trump tha të mërkurën herët se SHBA-ja do t’i vazhdojë sulmet “e ashpra” ndaj Iranit pas sulmeve ushtarake gjatë natës në shenjë hakmarrjeje për rrëzimin e një helikopteri luftarak mbi Ngushticën e Hormuzit.