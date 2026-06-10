Irani: Ushtria amerikane goditi me qëllim infrastrukturën civile të ujit në jug të vendit

Mohammad Sio
10 qershor 2026•Përditësim: 10 qershor 2026
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit Esmaeil Baqaei akuzoi të mërkurën SHBA-në se ka shënjestruar “me qëllim” infrastrukturën civile të ujit në jug të Iranit, duke thënë se sulmi ka lënë mijëra banorë pa qasje në ujë të pijshëm, transmeton Anadolu.
Në një postim në platformën sociale amerikane X, Baqaei tha se forcat amerikane goditën objekte ujore në Sirik, në provincën Hormozgan.
“Uji është pulsi i jetës — dhe SHBA-ja po shënjestron me qëllim burimin jetësor të popullit iranian”, shkroi ai.
Sipas Baqaeit, sulmi shkatërroi dy rezervuarë uji me një kapacitet të kombinuar prej 2.500 metrash kub.
Ai tha se këto objekte furnizonin me ujë të pijshëm më shumë se 20.000 banorë në dhjetë fshatra të zonës.
“Ky nuk është dëmtim i rastësishëm — është një krim lufte i kalkuluar dhe shkelje e rëndë e të drejtave të njeriut dhe e së drejtës ndërkombëtare humanitare”, tha Baqaei.
Ai bëri thirrje që SHBA-ja të mbahet përgjegjëse “për sulmet sistematike dhe brutale ndaj infrastrukturës që mban gjallë jetën civile”.
SHBA-ja goditi disa objektiva në jug të Iranit të mërkurën pas rrëzimit të një helikopteri amerikan Apache mbi Ngushticën e Hormuzit, duke nxitur sulme hakmarrëse nga Teherani në rajon, përfshirë në Kuvajt, Bahrein dhe Jordani.
Përshkallëzimi i fundit pasoi muaj tensionesh rajonale që nisën më 28 shkurt, kur sulmet izraelite dhe amerikane ndaj Iranit shkaktuan një cikël përballjesh ushtarake, sulmesh hakmarrëse dhe mosmarrëveshjesh diplomatike.
Irani dhe Izraeli gjithashtu shkëmbyen sulme në ditët e fundit para se të tërhiqeshin, duke vënë në dukje brishtësinë e armëpushimit dhe përpjekjeve të ndërmjetësve rajonalë e ndërkombëtarë për të ringjallur diplomacinë dhe për të parandaluar një konflikt më të gjerë.