Irani u bën thirrje Emirateve të rishqyrtojnë politikat ndaj Teheranit

Mohammad Sıo
14 Maj 2026•Përditësim: 14 Maj 2026
STAMBOLL (AA) - Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi u bëri thirrje Emirateve të Bashkuara Arabe që të rishqyrtojnë politikat e tyre ndaj Iranit, duke akuzuar Abu Dhabin për një "aleancë" me Izraelin, transmeton Anadolu.
Duke folur gjatë Samitit të BRICS-it 2026 në Indi, Araghchi pretendoi se "aleanca" e Emirateve me Izraelin kishte dështuar të siguronte siguri.
"Aleanca juaj me izraelitët nuk ju mbrojti dhe ju duhet të rishqyrtoni politikën tuaj ndaj Iranit", tha ai në komentet e transmetuara nga transmetuesi shtetëror IRIB.
Araghchi shtoi se Emiratet ishin "drejtpërdrejt të përfshira" në atë që ai e përshkroi si "agresion" kundër Iranit dhe kritikoi Abu Dhabin për mosdënimin e sulmeve amerikano-izraelite kur ato nisën kundër Teheranit.
Ai gjithashtu pretendon se Emiratet lejuan përdorimin e territorit të tyre "për lëshimin e pajisjeve ushtarake dhe artilerisë kundër Iranit".
Deri më tani nuk ka pasur asnjë koment nga Emiratet lidhur me akuzat e Araghchit.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar kundërpërgjigje nga Teherani kundër Izraelit, si dhe ndaj aleatëve amerikanë në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad nuk arritën të prodhonin marrëveshje afatgjate. Presidenti amerikan Donald Trump më vonë e zgjati armëpushimin pa afat të caktuar.