Irani thotë se nuk ka negociata me SHBA-në, vendos kushte për bisedimet e ardhshme

Mohammad Sio
27 korrik 2026•Përditësim: 27 korrik 2026
Irani tha se aktualisht nuk është i përfshirë në negociata me SHBA-në dhe se çdo bisedim i ardhshëm do të varet nga ndryshimi i sjelljes së Washingtonit, raporton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për media, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Esmaeil Baqaei, hodhi poshtë raportet se Teherani kishte kërkuar negociata me SHBA-në.
"Kjo nuk përputhet me parimet tona. Pretendimet se Irani ka kërkuar negociata janë vetëm raportime", tha Baqaei në deklaratat e tij të transmetuara nga agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Mehr.
Ai tha se Irani vazhdimisht e ka parë diplomacinë si një mjet për mbrojtjen e interesave të tij.
"Ne kurrë nuk kemi hezituar të përdorim mjetet diplomatike për të mbrojtur interesat tona kombëtare. Ne e konsiderojmë diplomacinë si një mjet për mbrojtjen e interesave kombëtare të Iranit", tha ai.
Duke pranuar se ndërmjetësit mund të jenë duke përcjellë mesazhe mes dy palëve, Baqaei tha: "Në këtë moment, ne nuk po zhvillojmë asnjë negociatë me palën amerikane".
I pyetur për kushtet e Iranit për fillimin e negociatave, Baqaei tha se SHBA-ja "fillimisht duhet të tregojë sjellje më të përgjegjshme".
"SHBA-ja duhet të mësojë se si të sillet si një qeveri e përgjegjshme", tha ai, duke akuzuar Washingtonin se gjatë një deri në dy viteve të fundit ka vepruar "si një bandë mafioze" duke shpërfillur të drejtën ndërkombëtare.
"Për sa kohë që kjo sjellje vazhdon, ne nuk mund të shpresojmë të krijojmë një atmosferë të favorshme publike", shtoi ai.
Të dielën, zëdhënësi ushtarak iranian, Amir Mohammad Akraminia, tha se SHBA-ja kishte ndaluar sulmet gjatë dy ditëve të fundit dhe se "operacionet kundërpërgjigjëse" të Iranit gjithashtu kishin ndaluar.
Sipas një raporti të Axios të shtunën, presidenti amerikan Donald Trump kishte urdhëruar ushtrinë amerikane të mos ndërmerrte sulme të reja ndaj Iranit, duke i dhënë fund pothuajse dy javëve të sulmeve të përditshme.
Tensionet mes SHBA-së dhe Iranit janë intensifikuar javët e fundit, me Washingtonin që ka kryer sulme ndaj Iranit dhe Teheranin që është kundërpërgjigjur duke synuar ato që i cilësoi si objekte dhe pajisje ushtarake amerikane në vende të ndryshme të rajonit.