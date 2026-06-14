Irani thotë se një sulm kibernetik shkaktoi ndërprerje në katër banka

Serdar Dincel
14 qershor 2026•Përditësim: 14 qershor 2026
Irani të dielën tha se një “sulm i kufizuar kibernetik” shkaktoi ndërprerje në katër banka iraniane, përfshirë Bankën Kombëtare të Iranit, Bankën Tejarat, Bankën Saderat Iran dhe Bankën Tosee Saderat, transmeton Anadolu.
“Ekipet teknike zbatuan menjëherë masat e nevojshme parandaluese dhe mbrojtëse për të mbrojtur të dhënat e klientëve dhe infrastrukturën bankare të vendit pas identifikimit të shenjave të pazakonta”, tha Këshilli i Koordinimit të Bankave i vendit në një deklaratë të transmetuar nga agjencia shtetërore e lajmeve IRNA.
“Hetimet e detajuara teknike tregojnë se kjo ndërprerje u shkaktua nga një sulm i kufizuar kibernetik në infrastrukturën e përbashkët të komunikimit të këtyre katër bankave dhe, për fat të mirë, nuk ka pasur qasje të paautorizuar në informacionin e klientëve dhe asnjë informacion nuk është fshirë”, tha këshilli.
Të gjitha sistemet e infrastrukturës janë tani nën kontrollin e ekspertëve teknikë, thuhet më tej, duke shtuar se operacionet e rikuperimit dhe sigurisë janë në vazhdim.