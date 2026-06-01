Irani thotë se ka goditur një anije të lidhur me SHBA-në dhe Izraelin pas sulmit ndaj anijes iraniane

Şahin Demir
01 Qershor 2026•Përditësim: 01 Qershor 2026
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) tha të hënën se ka goditur anijen “MSC Sariska” me një raketë lundruese, në atë që e përshkroi si “operacion hakmarrës” pas një sulmi amerikan ndaj një anijeje iraniane në Detin e Omanit, transmeton Anadolu.
Sipas një deklarate të transmetuar nga televizioni shtetëror iranian IRIB, sulmi erdhi pas asaj që IRGC-ja e cilësoi si një “sulm agresiv” nga ushtria amerikane ndaj anijes iraniane “Lian Star” në Detin e Omanit.
Deklarata pretendoi se anija MSC Sariska ishte në pronësi të asaj që e quajti “armiku amerikano–sionist”.
IRGC-ja tha se anija u shënjestrua si pjesë e një “operacioni hakmarrës” të kryer nga forcat e saj detare.
Nuk u dhanë detaje për dëmet e mundshme apo për viktima.
IRGC-ja paralajmëroi se çdo veprim i mëtejshëm nga forcat amerikane në rajon do të përballet me “përgjigje vendimtare”.
“Çdo akt agresioni nga ushtria amerikane në këtë rajon do të përballet me përgjigje të fortë”, thuhet në deklaratë.