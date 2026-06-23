Irani thotë se bisedimet teknike me SHBA-në përfunduan në Zvicër

Mohammad Sio
23 qershor 2026•Përditësim: 23 qershor 2026
Irani njoftoi përfundimin e bisedimeve teknike me SHBA-në në Burgenstock të Zvicrës, si pjesë e negociatave të ndërmjetësuara nga Katari dhe Pakistani që synojnë t'i japin fund luftës SHBA-Izrael-Iran, transmeton Anadolu.
Zëvendësministri i Jashtëm, Kazem Gharibabadi, i cili udhëhoqi ekipin teknik negociator të Iranit, tha se bisedimet katërpalëshe përfunduan me një marrëveshje mbi rregullimet për negociatat e ardhshme, përfshirë grupet e punës dhe mekanizmat e zbatimit, raportoi agjencia zyrtare iraniane e lajmeve IRNA.
Gharibabadi tha se diskutimet pasuan një takim të komitetit të nivelit të lartë të mbajtur të dielën për të monitoruar zbatimin e Memorandumit të Mirëkuptimit të Islamabadit - një marrëveshje kornizë për t'i dhënë fund luftës, e nënshkruar virtualisht nga presidentët e SHBA-së dhe Iranit më 17 qershor - i cili vazhdoi edhe të hënën.
"U zhvilluan diskutime teknike për të përcaktuar mekanizmat e zbatimit të memorandumit të mirëkuptimit dhe deklaratës së lëshuar në përfundim të takimit të nivelit të lartë, dhe u arritën mirëkuptimet e nevojshme", tha ai.