Irani thirrje qytetarëve të ulin konsumin e energjisë elektrike pas sulmeve të SHBA-së

Lina Altawell
17 korrik 2026•Përditësim: 17 korrik 2026
Ministria e Energjisë e Iranit u bëri thirrje qytetarëve të ulin konsumin e energjisë elektrike për të ndihmuar në stabilizimin e furnizimit me energji elektrike në provincat jugore të vendit pas sulmeve amerikane ndaj objekteve energjetike, duke përmendur nxehtësinë ekstreme dhe dëmtimet në infrastrukturë, raportoi të premten agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve ISNA, transmeton Anadolu.
Ministria u kërkoi abonentëve të fiknin kondicionerët për një orë gjatë periudhave të konsumit maksimal për të ndihmuar në sigurimin e një furnizimi më të qëndrueshëm me energji elektrike për provincat e prekura, tha ISNA.
Komanda Qendrore e SHBA-së tha të enjten se kishte përfunduar një valë të re sulmesh sulmuese kundër Iranit, duke shënuar natën e gjashtë radhazi të operacioneve ushtarake amerikane që synonin asetet ushtarake iraniane.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që nga shkurti, kur SHBA-të dhe Izraeli nisën një ofensivë të përbashkët kundër Iranit. Teherani u përgjigj me sulme me raketa dhe dronë që synonin vendet e Gjirit që strehonin asetet ushtarake amerikane.
Irani dhe SHBA-të nënshkruan një memorandum mirëkuptimi të ndërmjetësuar nga Pakistani muajin e kaluar që synonte t'i jepte fund konfliktit dhe të arrinte një marrëveshje paqeje të qëndrueshme. Megjithatë, tensionet janë intensifikuar ditët e fundit mbi Ngushticën e Hormuzit, me të dyja palët që kanë shkëmbyer sulme.