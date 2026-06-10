Irani sulmon 21 objektiva të SHBA-së në Jordani dhe Kuvajt

Tarek Chouiref
10 qershor 2026•Përditësim: 10 qershor 2026
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) deklaroi sot se ka sulmuar 21 objektiva ushtarake amerikane në bazat ajrore dhe detare në të gjithë rajonin, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, IRGC tha se raketat me rreze të gjatë shkatërruan katër objektiva kryesore në bazën Al-Azraq në Jordani, përfshirë hangarët ku strehoheshin avionët luftarakë F-35 dhe një qendër komandimi dhe kontrolli.
IRGC tha se nisi sulm me dron duke synuar bazën "Ali Al Salem" në Kuvajt në përgjigje të asaj që e përshkroi si agresion amerikan.
IRGC-ja paralajmëroi se forcat e saj janë plotësisht të përgatitura për të dhënë përgjigje "dërmuese dhe vendimtare" ndaj çdo sulmi të ri, duke shtuar se forcat amerikane do të mbajnë përgjegjësi për pasojat.
Më parë, IRGC-ja pretendoi se ka rrëzuar një dron amerikan MQ-9 mbi Jam County në provincën jugore të Bushehrit.
Zhvillimet erdhën disa orë pasi SHBA-ja nisi sulmet në jug të Iranit.
Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) më vonë njoftoi përfundimin e atyre që i përshkroi si sulme "vetëmbrojtjeje" kundër Iranit.
CENTCOM-i tha se avionët luftarakë amerikanë goditën sistemet iraniane të mbrojtjes ajrore dhe radarët pranë Ngushticës së Hormuzit në përgjigje të rrëzimit të një helikopteri "Apache" të ushtrisë amerikane.