Irani: Sulmet e SHBA-së kanë shënjestruar vendet e mbikëqyrjes bregdetare

Mohammad Sio
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Irani tha të mërkurën se sulmet e fundit ushtarake të SHBA-së kishin në shënjestër disa qendra monitorimi dhe mbikëqyrjeje përgjatë bregdetit jugor të vendit, duke akuzuar Washingtonin për shkelje të ligjit ndërkombëtar dhe marrëveshjes së armëpushimit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Ministria e Jashtme e Iranit tha se "ushtria terroriste amerikane" filloi sulmet në orët e para të së mërkurës kundër disa objekteve të monitorimit dhe mbikëqyrjes në vijën bregdetare jugore të Iranit.
Ministria tha se sulmet përbënin "një shkelje të hapur" të nenit 2(4) të Kartës së OKB-së, i cili ndalon përdorimin e forcës kundër integritetit territorial ose pavarësisë politike të shteteve.
Gjithashtu ministria akuzoi Washingtonin për shkeljen e nenit të parë të marrëveshjes së armëpushimit midis dy vendeve, për të cilin tha se kërkon fundin e operacioneve ushtarake.
Irani dhe SHBA-ja arritën një memorandum mirëkuptimi më 17 qershor që synon t'i japë fund konfliktit të tyre ushtarak dhe të arrijë një marrëveshje të qëndrueshme paqeje.
Më vete, transmetuesi shtetëror i Iranit IRIB raportoi se një anëtar i Marinës së Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) u vra në sulmet e SHBA-së në Bandar Mahshahr.
Zyra e marrëdhënieve me publikun e Zonës së Tretë Detare të Korpusit të Imam Husein Basij në Bandar Mahshahr e identifikoi viktimën si një anëtar të Basijit të caktuar në njësi, duke thënë se ai u vra gjatë asaj që përshkroi si një përballje me dronët e armikut herët të mërkurën.
Ndërkohë, ushtria amerikane tha se kishte kryer një valë të re sulmesh kundër Iranit, duke goditur më shumë se 80 objektiva në përgjigje të sulmeve iraniane ndaj anijeve tregtare që kalojnë tranzit në Ngushticën e Hormuzit.
Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) tha se sulmet u kryen "në përgjigje të menjëhershme ndaj sulmeve iraniane ndaj anijeve tregtare që kalojnë tranzit në Ngushticën e Hormuzit".