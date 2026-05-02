Irani shpall rregulla të reja detare mes tensioneve në Ngushticën e Hormuzit

Serdar Dincel
02 Maj 2026•Përditësim: 02 Maj 2026
Garda Revolucionare Islamike e Iranit (IRGC) ka njoftuar “rregulla të reja” mbi vijën bregdetare të vendit në Gjirin Persik dhe Ngushticën e Hormuzit, duke theksuar se ky veprim vjen me urdhër të liderit suprem Mojtaba Khamenei, transmeton Anadolu.
Sipas televizionit shtetëror Press TV, Marina e IRGC-së tha se do të ushtrojë kontroll mbi “gati 2.000 kilometra të vijës bregdetare të Iranit” në këto zona, duke e bërë “këtë hapësirë ujore një burim jetese dhe force për popullin e Iranit, si dhe një burim sigurie dhe prosperiteti për rajonin”.
Nuk janë dhënë detaje të mëtejshme.
Tensionet rreth Ngushticës së Hormuzit kanë qenë të larta, pasi Teherani kufizoi kalimin në këtë rrugë ujore strategjike si kundërpërgjigje ndaj sulmeve amerikano-izraelite që nisën më 28 shkurt.
Një armëpushim u shpall më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, i ndjekur nga bisedime në Islamabad më 11 dhe 12 prill, por nuk u arrit asnjë marrëveshje.
Presidenti amerikan, Donald Trump, më vonë e zgjati në mënyrë të njëanshme armëpushimin pa caktuar një afat të ri kohor, me kërkesë të Pakistanit.
Që nga 13 prilli, SHBA-ja ka zbatuar një bllokadë detare që synon trafikun detar iranian në këtë rrugë ujore.