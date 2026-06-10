Irani: Shkeljet e përsëritura të armëpushimit nga SHBA-ja po dëmtojnë procesin diplomatik

Şahin Demir
10 qershor 2026•Përditësim: 10 qershor 2026
Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, Esmaeil Baghaei ka deklaruar se shkeljet e përsëritura të armëpushimit nga SHBA-ja, mesazhet kontradiktore dhe ndryshimet e vazhdueshme të kërkesave po minojnë përpjekjet diplomatike, transmeton Anadolu.
“Proceset diplomatike nuk zhvillohen në vakum. Për ta çuar përpara çdo negociatë apo proces diplomatik, nevojitet një nivel minimal kushtesh të favorshme që t'i mundësojnë diplomacisë të ecë përpara”, u tha Baghaei gazetarëve.
Baghaei tha se SHBA-ja po dëmton rrugën diplomatike përmes asaj që ai e përshkroi si mesazhe kontradiktore, ndryshime të shpeshta të qëndrimeve dhe kërkesave, si dhe shkelje të përsëritura të armëpushimit.
“Fatkeqësisht, SHBA-ja, përmes mesazheve kontradiktore që dërgojnë, ndryshimeve të vazhdueshme në qëndrimet dhe kërkesat e tyre dhe më e keqja përmes shkeljeve të përsëritura të armëpushimit, ata po dëmtojnë procesin diplomatik”, tha ai.
Ai gjithashtu akuzoi Izraelin për minimin e diplomacisë përmes asaj që e cilësoi si shkelje të përsëritura të armëpushimit në Liban. “Çdo proces diplomatik dëmtohet nga përdorimi i forcës dhe veprimet e paligjshme”, shtoi ai.
Baghaei tha se Teherani do të shqyrtojë kushtet që lidhen me negociatat e ardhshme në dritën e zhvillimeve të natës së kaluar, por nuk dha detaje të mëtejshme.