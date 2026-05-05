Irani: SHBA-ja duhet të tregojnë "minimumin e vullnetit të mirë" për diplomacinë

Şahin Demir
05 Maj 2026•Përditësim: 05 Maj 2026
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Esmaeil Baghaei, tha se nëse SHBA-ja është serioze për diplomacinë, duhet ta shfrytëzojë mundësinë dhe të tregojë “minimumin e vullnetit të mirë”, transmeton Anadolu.
Baghaei i tha medias shtetërore iraniane Press TV se komuniteti ndërkombëtar po i ndjek nga afër veprimet e SHBA-së dhe pret një qasje konstruktive.
Ai tha se lufta kundër Iranit ishte një “luftë e zgjedhur” nga SHBA-ja dhe pasojat e saj janë ndier globalisht.
Baghaei kritikoi ndryshimin e justifikimeve të SHBA-së për konfliktin, duke thënë se Washingtoni fillimisht përmendi një “kërcënim të afërt”, më pas e mohoi atë qëndrim, ndërsa vazhdoi ta lidhë luftën me programin bërthamor të Iranit.
Ai përsëriti se aktivitetet bërthamore të Iranit janë paqësore dhe se pretendimet në të kundërt janë përdorur si pretekst për atë që ai e quajti një luftë të paligjshme.
- OKB-ja “e paaftë për të vepruar”, vetëmbështetja kyç
Baghaei tha se Këshilli i Sigurimit i OKB-së ka dështuar të reagojë në mënyrë efektive ndaj akteve të agresionit, duke argumentuar se nuk ka qenë në gjendje të përmbushë rolin e tij në ruajtjen e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare.
Ai tha se mungesa e veprimit në raste si Rripi i Gazës, Libani dhe Irani pasqyron kufizime strukturore brenda sistemit.
“Në kushte të tilla, garancia e vetme është kapaciteti i vetë shtetit”, tha ai, duke theksuar nevojën që Irani të ruajë aftësi të forta mbrojtëse për të siguruar që çdo marrëveshje e ardhshme të respektohet.
- Masat në Hormuz të ligjshme dhe të nevojshme
Sa i përket Ngushticës së Hormuzit, Baghaei tha se veprimet e Iranit janë të ligjshme dhe të justifikuara sipas ligjeve vendase dhe ndërkombëtare.
Ai tha se Irani, si shtet bregdetar, ka të drejtë të ndërmarrë masa për të mbrojtur sigurinë kombëtare, veçanërisht pas asaj që ai e përshkroi si përdorim të territoreve rajonale nga SHBA-ja dhe Izraeli në luftë.
Baghaei tha se Teherani ka qenë në bisedime me Omanin për të zhvilluar mekanizma që sigurojnë kalimin e sigurt të anijeve përmes ngushticës.
Ai theksoi se ruajtja e lundrimit duke garantuar sigurinë është pjesë e “qasjes së përgjegjshme” të Iranit ndaj kësaj rruge ujore.
Tensionet kanë mbetur të larta që kur SHBA-ja dhe Izraeli ndërmorën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, të pasuara nga kundërveprime nga Teherani dhe ndërprerje në Ngushticën e Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit të Pakistanit, por bisedimet në Islamabad nuk arritën të prodhojnë një marrëveshje të qëndrueshme. Armëpushimi më pas u zgjat nga presidenti amerikan Donald Trump pa një afat të caktuar.