Irani: SHBA-ja është përgjegjëse për zbatimin e projekt-marrëveshjes

Serdar Dincel
15 qershor 2026•Përditësim: 15 qershor 2026
Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi deklaroi sot se SHBA-ja mban përgjegjësinë për zbatimin e memorandumit të mirëkuptimit të ndërmjetësuar nga Pakistani me Teheranin, duke bërë thirrje për ndalimin e sulmeve izraelite në Liban, transmeton Anadolu.
Kjo erdhi gjatë telefonatave të ndara të Araghchit me ministrin e Jashtëm irakian Fuad Hussein, ministrin e Jashtëm egjiptian Badr Abdelatty dhe ministrin e Jashtëm saudit, Princin Faisal bin Farhan, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve të Iranit, IRNA.
Araghchi dhe homologët e tij theksuan gjithashtu nevojën për të mbajtur përpjekjet diplomatike për të arritur stabilitetin dhe sigurinë në rajon, shtoi gazeta.
Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi të dielën se një marrëveshje paqeje me Iranin ishte përfunduar. Marrëveshja përfshin ndalimin e luftës në të gjitha frontet, përfshirë Libanin, rihapjen e Ngushticës së Hormuzit dhe përfundimin e bllokadës detare të SHBA-së ndaj Iranit.