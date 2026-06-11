Irani: Shënjestruam bazat e avionëve luftarakë amerikanë dhe objekte ushtarake në Jordani

Tarek Chouiref
11 qershor 2026•Përditësim: 11 qershor 2026
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) tha sot se ka shënjestruar një bazë që strehon avionët luftarakë amerikanë F-35, F-15 dhe F-16 në Jordani, në përgjigje të sulmeve të SHBA-së ndaj Iranit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, IRGC tha se Forcat e saj Ajrore lëshuan 12 raketa balistike në bazën ajrore "Al-Azraq" dhe ato që i përshkroi si objekte kyçe që i përkasin ushtrisë amerikane. Deklarata pretendon se sulmi shkatërroi objektet në bazë si dhe një numër të madh avionësh luftarakë amerikanë të vendosur atje.
IRGC-ja tha se sulmet erdhën si përgjigje ndaj sulmeve me raketa të SHBA-së që shënjestruan një zonë rekreative, një kompleks industrial dhe zona pranë Karaj dhe Nazarabad në perëndim të Teheranit, së bashku me një bazë lokale të Gardës Revolucionare në qarkun Pishva.
Ai shtoi se operacionet nga forcat e saj do të vazhdojnë për sa kohë që "agresioni i armikut" vazhdon.
Më parë, IRGC-ja tha se 18 objektiva të mëdha ushtarake amerikane u goditën në bazat "Ali Al Salem" dhe "Ahmad Al Jaber" në Kuvajt, së bashku me bazën "Sheikh Isa" në Bahrein ndërsa deklaratat ushtarake iraniane njoftuan gjithashtu sulme që shënjestruan sistemet "Patriot", objektet e komunikimit dhe Flotën e Pestë të SHBA në Bahrein.
Zhvillimet erdhën mes tensioneve të përshkallëzuara me shpejtësi pas sulmeve të SHBA-së në jug të Iranit dhe sulmeve pasuese iraniane që synonin asetet ushtarake të SHBA-së në të gjithë rajonin.