Irani shënjestron objektet ushtarake amerikane në Kuvajt dhe Bahrein

Tarek Chouiref
21 korrik 2026•Përditësim: 21 korrik 2026
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) tha sot se ka shënjestruar objektet ushtarake amerikane në Kuvajt dhe Bahrein me raketa dhe dronë, përfshirë një sistem të mbrojtjes ajrore "Patriot", instalime radarësh dhe objekte komunikimi, ndërsa Irani zgjeroi fushatën ushtarake në të gjithë Gjirin, transmeton Anadolu.
IRGC-ja tha se një sulm me raketa dhe dronë kishte në shënjestër bazën ajrore "Ali Al Salem" në Kuvajt, duke goditur një hangar të dronëve MQ-9 dhe duke shkatërruar ose dëmtuar rëndë disa drone.
Ai tha se sulmi shkatërroi gjithashtu një radar me rreze të gjatë, një qendër komunikimi, sisteme pranuese satelitore dhe një radar të mbrojtjes raketore amerikane. Në një deklaratë, IRGC-ja tha se shkatërroi një strukturë radari amerikan dhe një sistem të mbrojtjes ajrore "Patriot" në Bahrein.
Sulmet u kryen si pjesë e fazës së dytë të valës së 24-të të operacionit "Nasr 2", tha IRGC-ja duke shtuar se operacionet e saj po vazhdonin.
SHBA-ja ka përshkallëzuar sulmet kundër Iranit në ditët e fundit, me Iranin duke u kundërpërgjigjur me sulme që synojnë objektet dhe bazat që thotë se përdoren nga ushtria amerikane në disa vende të rajonit.
Shkëmbimi i zjarrit midis SHBA-së dhe Iranit vjen pavarësisht një memorandumi mirëkuptimi të ndërmjetësuar nga Pakistani që ata nënshkruan në qershor për t'i dhënë fund luftës së tyre dhe për të arritur marrëveshje të qëndrueshme paqeje.