Irani shënjestron një anije me flamur tajlandez në Ngushticën e Hormuzit për "kalim të paautorizuar"

Rania R.a. Abushamala
17 korrik 2026•Përditësim: 17 korrik 2026
Një anije me flamur tajlandez u shënjestrua në Ngushticën e Hormuzit pasi tentoi të kalonte nëpër këtë rrugë ujore strategjike pa autorizim nga Marina e Gardës Revolucionare Islamike (IRGC), sipas agjencisë iraniane të lajmeve Tasnim, transmeton Anadolu.
Duke cituar një burim, Tasnim raportoi se anija u shënjestrua pasi "tentoi të kalonte nëpër Ngushticën e Hormuzit pa marrë parasysh paralajmërimet dhe pa marrë autorizim nga Marina e IRGC-së".
Burimi tha se anija u pengua të kalonte nëpër ngushticë përpara se të shënjestrohej.
Nuk u dhanë detaje të mëtejshme për anijen apo për viktima ose dëme të mundshme.
Nuk pati asnjë koment të menjëhershëm nga autoritetet tajlandeze.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që nga shkurti, kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën një ofensivë të përbashkët kundër Iranit, ndërsa Teherani u kundërpërgjigj me sulme me raketa dhe dronë ndaj vendeve të Gjirit që strehojnë asete amerikane.
Irani dhe SHBA-ja nënshkruan muajin e kaluar një memorandum mirëkuptimi të ndërmjetësuar nga Pakistani, me synim përfundimin e konfliktit dhe arritjen e një marrëveshjeje të qëndrueshme paqeje. Megjithatë, tensionet janë përshkallëzuar ditët e fundit për shkak të Ngushticës së Hormuzit, me të dyja palët që kanë shkëmbyer sulme.