Irani shënjestron bazën ajrore amerikane "Al Udeid" në Katar

Mohammad Sio
17 korrik 2026•Përditësim: 17 korrik 2026
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) tha sot se kreu sulm në bazën ajrore amerikane "Al Udeid" në Katar, duke pretenduar se shkatërroi një sistem radari me rreze të gjatë veprimi dhe disa avionë amerikanë të karburantit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të transmetuar nga transmetuesi shtetëror IRIB, IRGC-ja tha se sulmi ishte pjesë e operacioneve hakmarrëse të nisura gjatë natës kundër aseteve ushtarake amerikane në rajon.
IRGC-ja pretendon se Forcat e saj Ajrore kryen sulm "të papritur dhe të fuqishëm" në bazën ajrore "Al Udeid", duke thënë se ajo shkatërroi plotësisht një sistem radari me rreze të gjatë dhe disa avionë strategjikë të karburantit ajror amerikan, ndërsa u shkaktoi dëme të rënda të tjerëve.
IRGC-ja paralajmëroi se SHBA-ja dhe vendet që strehojnë bazat ushtarake amerikane në rajon do të "paguajnë një çmim të rëndë" për atë që e përshkroi si kapërcim të "vijave të kuqe" dhe shënjestrimin e civilëve dhe infrastrukturës civile.
Ai tha se "përgjigje dërrmuese" të mëtejshme do të pasojnë nëse SHBA-ja vazhdon sulmet e saj ushtarake kundër Iranit. Autoritetet e Katarit nuk kanë komentuar mbi pretendimet iraniane.
Më herët gjatë ditës së sotme, Irani tha se kishte shënjestruar asetet ushtarake të SHBA-së në Kuvajt, Oman, Siri, Jordani dhe Bahrein në një valë sulmesh hakmarrëse, duke pretenduar dëmtime në bazat ajrore, sistemet e radarëve, depot e armëve dhe avionët ushtarakë.
Kuvajti, Jordania dhe Bahreini thanë se kapën raketa dhe dronë iranianë ndërsa Katari tha se forcat e tij të armatosura penguan disa sulme ajrore, ku një fëmijë u plagos nga rënia e copëzave nga operacionet e interceptimit.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që nga shkurti, kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën ofensivë të përbashkët kundër Iranit ndërsa Teherani u kundërpërgjigj me sulme me raketa dhe dron që synonin vendet e Gjirit që strehojnë asetet e SHBA-së.
Irani dhe SHBA-ja nënshkruan memorandum mirëkuptimi të ndërmjetësuar nga Pakistani muajin e kaluar që synon t'i japë fund konfliktit të tyre dhe të arrijë marrëveshje të qëndrueshme paqeje. Tensionet, megjithatë, u përshkallëzuan ditët e fundit mbi ngushticën e Hormuzit, me të dyja palët që shkëmbyen sulme.