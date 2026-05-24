Irani rrëzon një dron izraelit spiun në jug të vendit

Serdar Dincel
24 Maj 2026•Përditësim: 24 Maj 2026
Mbrojtja ajrore iraniane ka rrëzuar një dron izraelit vëzhgimi mbi provincën jugore Hormozgan të vendit, transmeton Anadolu.
Siç raporton agjencia gjysmëzyrtare iraniane e lajmeve Mehr, mbetjet e një droni të shkatërruar Orbiter u gjetën në koordinim me forcat detare iraniane, ndërsa Izraeli ende nuk ka komentuar lidhur me raportin.
Zhvillimi vjen pasi presidenti amerikan, Donald Trump, dje deklaroi se një marrëveshje me Iranin për t’i dhënë fund luftës është “kryesisht e negociuar” dhe pret finalizimin.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit në muajin shkurt. Teherani u kundërpërgjigj me sulme ndaj Izraelit dhe aleatëve amerikanë në Gjirin Persik, si dhe me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill me ndërmjetësimin e Pakistanit dhe më pas u zgjat pafundësisht nga Trump.