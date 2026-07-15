Irani raporton sulm amerikan në ishullin Hengam pranë Ngushticës së Hormuzit

Rania R.a. Abushamala
15 korrik 2026•Përditësim: 15 korrik 2026
Mediat iraniane kanë raportuar për një sulm amerikan në ishullin Hengam, në jug të Iranit, ndërsa përshkallëzimi ushtarak mes Washingtonit dhe Teheranit vazhdon, transmeton Anadolu.
Agjencia e lajmeve Mehr njoftoi se predha amerikane goditën një objekt në ishull, i cili ndodhet në jug të ishullit Keshm, pranë Ngushticës së Hormuzit.
Nuk u dhanë detaje lidhur me viktimat apo dëmet e shkaktuara nga sulmi.
Tensionet mes SHBA-së dhe Iranit janë përshkallëzuar ditët e fundit për shkak të situatës rreth Ngushticës së Hormuzit, ndërsa të dyja palët kanë shkëmbyer sulme, pavarësisht një memorandumi mirëkuptimi të ndërmjetësuar nga Pakistani, i cili synonte t’i jepte fund konfliktit dhe të çonte drejt një marrëveshjeje të qëndrueshme paqeje.