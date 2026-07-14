Irani raporton shpërthime të reja në ishujt Qeshm dhe Kish

Serdar Dincel
14 korrik 2026•Përditësim: 14 korrik 2026
Mediat iraniane kanw raportuar disa shpërthimenë ishullin Qeshm, në jug të Iranit, ndërsa përshkallëzimi ushtarak me SHBA-në vazhdon, transmeton Anadolu.
Agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Fars raportoi për shpërthimet, pa dhënë detaje mbi shkakun e tyre.
Agjencia e lajmeve Tasnim gjithashtu tha se një predhë amerikane shpërtheu pranë një impianti të ujit dhe energjisë në ishullin Kish.
Tensionet mes SHBA-së dhe Iranit për Ngushticën e Hormuzit janë përshkallëzuar ditët e fundit, me të dyja palët që kanë shkëmbyer sulme, pavarësisht një memorandumi mirëkuptimi të ndërmjetësuar nga Pakistani, i cili synonte t’i jepte fund konfliktit të tyre dhe të arrinte një marrëveshje të qëndrueshme paqeje.