Irani raporton shpërthime të reja në Bandar Abbas

Mohammad Sio
14 korrik 2026•Përditësim: 14 korrik 2026
Shpërthime të reja u dëgjuan të martën në perëndim të qytetit Bandar Abbas në jug të Iranit, sipas transmetuesit shtetëror IRIB, transmeton Anadolu.
Raporti thekson se pesë shpërthime u dëgjuan në pjesën perëndimore të Bandar Abbas.
Agjencia shtetërore e lajmeve iraniane IRNA raportoi herët të martën se shpërthime u dëgjuan në qytet, ndërsa gjashtë shpërthime u raportuan në ishullin Kish dhe shpërthime të tjera u raportuan në ishullin Qeshm.
Komanda Qendrore e SHBA-së tha se përfundoi valën e saj të fundit të sulmeve kundër Iranit, duke synuar objektiva ushtarakë në të gjithë vendin, duke përfshirë Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa dhe Bandar Abbas.
Incidentet erdhën mes tensioneve të shtuara të sigurisë rreth Ngushticës së Hormuzit pas luftës së nisur nga SHBA-ja dhe Izraeli kundër Iranit më 28 shkurt 2026.
Washingtoni dhe Teherani nënshkruan një memorandum mirëkuptimi në qershor që përfshinte një armëpushim të ndërmjetësuar nga Katari dhe Pakistani si një hap drejt një marrëveshjeje përfundimtare për t'i dhënë fund luftës. Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi më 8 korrik se armëpushimi "ka përfunduar" pas rifillimit të armiqësive.