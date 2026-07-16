Irani raporton një sulm të ri amerikan pranë ishullit Qeshm

Rania R.a. Abushamala
16 korrik 2026•Përditësim: 16 korrik 2026
Mediat iraniane raportuan një sulm të ri ajror amerikan pranë ishullit Qeshm, në afërsi të Ngushticës së Hormuzit, të enjten në mbrëmje, në një kohë të përshkallëzimit të tensioneve mes Teheranit dhe Washingtonit, transmeton Anadolu.
Agjencia e Lajmeve Mehr, duke cituar zyrtarë iranianë, tha se predha goditën zona pranë ishullit rreth orës 18:10 sipas kohës lokale.
Nuk u dhanë detaje për viktimat ose përmasat e dëmeve.
Nuk pati menjëherë ndonjë koment nga autoritetet amerikane lidhur me raportimin.
Tensionet mes SHBA-së dhe Iranit janë përshkallëzuar ditët e fundit lidhur me Ngushticën e Hormuzit, me të dyja palët që kanë shkëmbyer sulme pavarësisht një memorandumi mirëkuptimi të ndërmjetësuar nga Pakistani, që synon t'i japë fund konfliktit dhe të arrijë një marrëveshje të qëndrueshme paqeje.