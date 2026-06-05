Irani: Raketat ishin gati pas kërcënimeve izraelite ndaj periferive jugore të Bejrutit

Tarek Chouiref
05 qershor 2026•Përditësim: 05 qershor 2026
Një këshilltar i lartë ushtarak i udhëheqësit suprem të Iranit tha të enjten se raketat ishin gati për t'u lëshuar pas kërcënimeve izraelite për të shënjestruar periferitë jugore të Bejrutit, duke riafirmuar mbështetjen për Hezbollahun, transmeton Anadolu.
Në një intervistë për televizionin shtetëror iranian, Mohsen Rezaei tha se Izraeli u përpoq të bënte presion mbi Libanin në një përpjekje për të ndikuar në negociatat me Iranin.
Ai paralajmëroi Izraelin të tërhiqet nga Libani, duke thënë se vendi do të ishte "pjesë e pandashme e çdo marrëveshjeje". Rezaei tha se Irani mbetet i përkushtuar për të mbështetur aleatët e tij, veçanërisht Hezbollahun, i cili "sakrifikoi jetë" gjatë luftës së fundit.
"Një shtet që nuk mbështet aleatët e tij humbet besueshmërinë", shtoi ai. Zyrtari iranian paralajmëroi se çdo konfrontim do ta vendoste Izraelin verior në kushte "shumë më të vështira" sesa ato që u panë gjatë luftës 40-ditore.
Rezaei e përshkroi rrugën ujore strategjike, Ngushticën e Hormuzit, si "një krah të fortë parandalues" në duart e Iranit.
"Ngushtica e Hormuzit është e hapur për tregti, jo për prani ushtarake", tha ai duke akuzuar Washingtonin për ruajtjen e presionit detar, pavarësisht lëvizjes së vazhdueshme të anijeve tregtare. Rezaei bëri thirrje për lirimin e të paktën 24 miliardë dollarëve në fondet e ngrira iraniane për të ndihmuar në ndërtimin e besimit në negociata.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që nga fundi i shkurtit pasi SHBA-ja dhe Izraeli filluan sulmet ajrore në Iran, duke vrarë më shumë se 3.000 njerëz.
Teherani, në shenjë hakmarrjeje, ka vënë në shënjestër Izraelin dhe vendet e Gjirit që strehojnë bazat amerikane dhe mbylli Ngushticën e Hormuzit, një rrugë kryesore ujore për transportin global. Një armëpushim i ndërmjetësuar nga Pakistani hyri në fuqi më 8 prill dhe përpjekjet për të arritur një marrëveshje më të gjerë kanë vazhduar që atëherë.
Në Liban, sulmet izraelite kanë vrarë rreth 3.500 njerëz që nga 2 marsi, pavarësisht një armëpushimi në fuqi që nga mesi i prillit. Konflikti kohët e fundit pa një përshkallëzim pasi kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu urdhëroi trupat të thellojnë inkursionin dhe bëri thirrje për goditje në Bejrut.
Netanyahu, megjithatë, u përmbajt pas një shkëmbimi të tensionuar telefonik me presidentin amerikan, Donald Trump. Të dy palët ranë dakord të rinovojnë armëpushimin e tyre të brishtë këtë javë pas një raundi të katërt të bisedimeve të ndërmjetësuara nga SHBA-ja në Washington.