Irani qëllon me të shtëna paralajmëruese ndaj destrojerëve amerikanë pranë Hormuzit

Şahin Demir
04 Maj 2026•Përditësim: 04 Maj 2026
Marina e Iranit paralajmëroi destrojerët amerikanë që operojnë pranë Ngushticës së Hormuzit dhe qëlloi me të shtëna paralajmëruese pasi anijet injoruan njoftimet fillestare, raportoi media shtetërore iraniane IRIB, duke cituar një deklaratë nga zyra e marrëdhënieve me publikun e ushtrisë iraniane, transmeton Anadolu.
Sipas deklaratës, anijet detare amerikane u zbuluan në Detin e Omanit pasi thuhet se kishin fikur sistemet e radarit përpara se t’i afroheshin kësaj rruge ujore strategjike.
Forcat iraniane lëshuan paralajmërime me radio, duke thënë se çdo përpjekje për të hyrë në Ngushticën e Hormuzit do të konsiderohet shkelje e armëpushimit.
Pas asaj që u përshkrua si mosrespektim, njësitë detare iraniane qëlluan të shtëna paralajmëruese pranë anijeve duke përdorur raketa lundruese, raketa dhe dronë luftarakë, thuhet në deklaratë.
Deklarata shtoi se Irani e mban SHBA-në përgjegjëse për çdo pasojë që rrjedh nga ato që i përshkroi si “veprime provokuese”.
Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) tha të hënën se destrojerët e Marinës amerikane me raketa të drejtuara po operojnë në Gjirin Persik pasi kaluan Ngushticën e Hormuzit si pjesë e “Projektit Liria”.
Në një postim në X, CENTCOM- tha se forcat amerikane po ndihmojnë përpjekjet për të rivendosur transportin tregtar përmes kësaj rruge ujore.
Ajo shtoi se dy anije tregtare me flamur amerikan kanë kaluar me sukses Ngushticën e Hormuzit dhe po vazhdojnë udhëtimin e tyre në mënyrë të sigurt.