Irani publikon hartë të re që përshkruan zonat në Hormuz nën kontrollin e tij

Serdar Dincel
04 Maj 2026•Përditësim: 04 Maj 2026
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) të Iranit publikoi sot hartë të re që përshkruan zonat në Ngushticën e Hormuzit që thotë se janë nën kontrollin e saj, transmeton Anadolu.
Zona e caktuar shtrihet midis dy vijave detare të përcaktuara: njëra që shkon nga maja perëndimore e ishullit Qeshm të Iranit deri në Umm Al Quwain në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe një tjetër që shtrihet nga Kuh-e Mobarak në Iran deri në zonën në jug të Fujairah në Emiratet e Bashkuara Arabe, raportoi agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Fars.
Nuk ishte menjëherë e qartë se deri në çfarë shkalle ka ndryshuar zona e pretenduar e kontrollit.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar hakmarrje nga Teherani kundër Izraelit si dhe aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Që nga 13 prilli, SHBA-ja ka zbatuar bllokadë detare që synon trafikun detar iranian në rrugën strategjike ujore.
Një armëpushim dyjavor u njoftua më 8 prill me ndërmjetësimin pakistanez, i ndjekur nga bisedime të drejtpërdrejta në Islamabad më 11 prill, por nuk u arrit asnjë marrëveshje për armëpushim të qëndrueshëm.
Presidenti amerikan Donald Trump më vonë e zgjati armëpushimin pa vendosur një afat të ri, pas një kërkese nga Pakistani.