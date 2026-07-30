Irani proteston kundër vendimit të Bullgarisë për të pritur avionë cisternë SHBA-së në territorin e saj

Rania R.a. Abushamala
30 korrik 2026•Përditësim: 30 korrik 2026
Ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi protestoi të enjten kundër vendimit të Bullgarisë për të lejuar avionët ushtarakë amerikanë të përdorin territorin e saj në mbështetje të operacioneve ushtarake kundër Teheranit, transmeton Anadolu.
Sipas transmetuesit shtetëror të Iranit IRIB, Araghchi e ngriti çështjen gjatë një telefonate nga ministrja e Jashtme bullgare, Velislava Petrova dhe e informoi atë mbi zhvillimet rajonale, "agresionin e vazhdueshëm" të SHBA-së dhe rolin e Washingtonit në përshkallëzimin e tensioneve në të gjithë Azinë Perëndimore.
“Aprovimi i qeverisë bullgare i një kërkese të SHBA-së për vendosjen e avionëve ushtarakë në bazën ajrore Bezmer në mbështetje të operacioneve ushtarake, sipas mendimit tonë, është i dënueshëm, i papranueshëm dhe në kundërshtim me marrëdhëniet tradicionalisht miqësore midis dy vendeve,” tha Araghchi.
Ai i kërkoi Sofjes që të "rishqyrtojë urgjentisht" vendimin.
“Lejimi i përdorimit të territorit të një shteti nga një shtet tjetër për të kryer një akt agresioni kundër një shteti të tretë përbën një akt agresioni”, tha Araghchi, duke cituar nenin 3 të Rezolutës 3314 të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së mbi Përkufizimin e Agresionit.
Të mërkurën, parlamenti i Bullgarisë autorizoi vendosjen e deri në tetë avionëve të Forcave Ajrore të SHBA-së KC-135 për furnizim me karburant dhe deri në 250 personel ushtarak amerikan në bazën ajrore Bezmer nga 24 korriku deri më 1 tetor në mbështetje të operacioneve të SHBA-së në Lindjen e Mesme.