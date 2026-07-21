Irani pretendon se ka shënjestruar një bazë amerikane në Jordani, duke vrarë disa ushtarë

Lina Altawell
21 korrik 2026•Përditësim: 21 korrik 2026
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) tha sot se Forcat e saj Ajrore shënjestruan një kompleks që strehonte forcat amerikane në zonën Al-Rukban të Jordanisë, duke vrarë disa ushtarë, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, IRGC-ja tha se sulmi u krye si pjesë e valës së 24-të të operacionit "Nasr 2". Nuk kishte asnjë koment të menjëhershëm nga Jordania apo SHBA-ja mbi pretendimet e IRGC-së, të cilat nuk mund të verifikoheshin në mënyrë të pavarur për shkak të konfliktit në vazhdim.
SHBA-ja ka përshkallëzuar sulmet kundër Iranit në ditët e fundit, me Iranin duke u kundërpërgjigjur me sulme që synojnë objektet dhe bazat që thotë se përdoren nga ushtria amerikane në disa vende të rajonit.
Shkëmbimi i zjarrit midis SHBA-së dhe Iranit vjen pavarësisht një memorandumi mirëkuptimi të ndërmjetësuar nga Pakistani që ata nënshkruan në qershor për t'i dhënë fund luftës së tyre dhe për të arritur marrëveshje të qëndrueshme paqeje.